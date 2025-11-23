El Gobierno de Aragón espera concluir la legislatura con más de 5.000 viviendas públicas

El Gobierno de Aragón ha realizado una apuesta decidida para impulsar la vivienda pública como fórmula para actuar en un mercado de oferta constreñida y precios elevados. Lo ha hecho a través de alquileres a precio asequible que posibiliten una solución dirigida especialmente a los 47.000 jóvenes aragoneses con severas dificultades de emancipación, 30.000 de ellos en la ciudad de Zaragoza. También pretende revitalizar el mercado de la vivienda de protección autonómica (VPA) como parte de la solución.

Para ello, el departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, que lidera el consejero Octavio López, puso en marcha el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 dotado con una inversión de 400 millones de euros. Esta hoja de ruta está compuesta por diferentes programas que se ajustan a las distintas realidades demográficas y socioeconómicas de la comunidad autónoma.

"Gracias a este plan, el Gobierno de Aragón ha adjudicado ya en lo que va de legislatura 2.170 viviendas a lo largo y ancho de la geografía aragonesa y espera concluirla con más de 5.000 viviendas impulsadas”, señalan desde el Ejecutivo autonómico.

Programa ‘Capitales’

En el caso de las tres capitales aragonesas, la fórmula empleada es la de las concesiones a 75 años mediante las que los promotores edifican sobre suelos de titularidad pública y gestionan los alquileres durante ese periodo. Alquileres que, gracias a las ayudas directas del Gobierno de Aragón (de entre el 20% y el 40% de la cuota del alquiler), tendrán un precio asequible, no suponiendo más del 30% de los ingresos del inquilino. Una vez transcurridos los 75 años, esas viviendas retornarán a la administración titular de los suelos.

Esta fórmula, basada en la colaboración público-privada, permite hacer frente a la situación de escasez de oferta actual, nudo gordiano del problema, permitiendo construir un gran número de viviendas en el menor tiempo posible y con recursos económicos asumibles por la administración. Eso sí, requiere de la aportación de suelo por parte de las administraciones, dado que este vector constituye entre el 20 y 25% del valor total de una vivienda.

“Así lo han entendido tanto el Gobierno de Aragón como la práctica totalidad de los ayuntamientos, no así el Gobierno central, al que se le ha solicitado sin éxito suelos para promover cerca de 2.000 viviendas en Zaragoza y contribuir, de esta manera, a solucionar el problema de la vivienda en la capital aragonesa”, destacan desde la consejería de Vivienda. Sin embargo, “esto no ha frenado la decidida acción del Gobierno de Aragón que, con sus propios suelos y los aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza, está impulsando promociones de vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes, en el Actur, Valdespartera, Miralbueno, Rosales del Canal, Picarral y avenida de Cataluña, promociones a las que se irán uniendo otras en el futuro por diferentes barrios de la ciudad”, añaden.

El sorteo de las 27 viviendas de la primera fase de La Merced se ha celebrado en el salón de actos de la DPH. / Gobierno de Aragón

De todas ellas, 1.248 viviendas ya están en obras en los dos primeros barrios –Actur y Valdespartera–y serán una realidad en 2027. No solo en Zaragoza, también se impulsan, mediante la misma fórmula, viviendas públicas en Teruel (106 viviendas en la calle Italia) y Huesca (La Merced, Los Olivos y Harineras).

Programa 700

Al margen de las concesiones demaniales en las tres capitales, el Plan Aragón Más Vivienda contempla la rehabilitación con vivienda pública de los cascos urbanos en los municipios pequeños de menos de 3.000 habitantes a través del programa 700. De él ya se han beneficiado 167 municipios aragoneses a través de subvenciones para que los ayuntamientos ejecuten la rehabilitación de 355 viviendas y las pongan al servicio de sus vecinos: jóvenes, nuevos pobladores, etc.

Programa Más Vivienda, Mejor Turismo

Otro programa interesante y fundamental es el que se está aplicando en los 43 municipios más turísticos de Aragón, que está dotado de una inversión de 65 millones de euros para construir 488 viviendas de alquiler asequible destinadas a los trabajadores del sector turístico, con el objetivo de poner fin a un problema que impide a muchos aprovechar las oportunidades laborales que el turismo brinda en esos municipios y que complica el hallazgo de mano de obra por parte de los empresarios de dicho sector.

Presentación este año del primer paquete de viviendas del programa 'Más vivienda, mejor turismo' en Boltaña. / Gobierno de Aragón

Se trata del programa Más Vivienda, Mejor Turismo. Los 43 municipios beneficiados repartidos entre las tres provincias son Albarracín, Alcalá de la Selva, Alquézar, Aínsa, Anento, Ansó, Beceite, Belchite, Benasque, Biescas, Boltaña, Bonansa, Broto, Calaceite, Canfranc, Castellote, Cantavieja, Cretas, Daroca, Fayón, Fuendespalda, Fuendetodos, Gallocanta Gúdar, Hecho, Isábena, Jaca, La Fresneda, Linares de Mora, Mirambel, Mora de Rubielos, Montanuy, Orihuela del Tremedal, Panticosa, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Sallent, Sos del Rey Católico, Torla-Ordesa, Torre del Compte, Uncastillo, Valderrobres y Villanúa.

Programa +3.000

A estos programas del Plan Aragón Más Vivienda se unirá pronto el programa +3.000 para promover viviendas de alquiler asequible con opción a compra. Se trata de un programa diseñado para los municipios aragoneses de más de 3.000 habitantes, cuyos ayuntamientos interesados cederán suelos de naturaleza patrimonial (se pueden vender, al contrario que los demaniales) al Gobierno de Aragón, el cual los agrupará en lotes geográficamente cercanos para establecer concesiones patrimoniales a las que podrán optar los promotores para edificar viviendas destinadas a alquiler asequible que podrán adquirirse en propiedad en el plazo de 10 años. En esta operación se descontará el 35% de lo abonado en concepto de alquiler en los años anteriores a la compra.

También la consejería de Vivienda tiene previsto impulsar vivienda en aquellas áreas generadoras de empleo en las que se prevé la llegada de un número significativo de trabajadores. Además, el Gobierno de Aragón ha adoptado la decisión de monetizar los aprovechamientos urbanísticos del 5% que le corresponden de los Planes y Proyectos de Interés General (PIGA) para destinarlos a vivienda, tal como se anunció en el caso de Arcosur, donde el Ejecutivo autonómico adquirirá suelo para promover 1.000 viviendas, como se recoge en el protocolo firmado el 20 de octubre junto al Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la Junta de Compensación de Arcosur, que va a permitir el desarrollo definitivo de este barrio del sur de Zaragoza con el impulso conjunto de 17.000 viviendas.