"Hemos utilizado la IA en la mamografía y nos ha ayudado a detectar sospechas"

La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) le ha otorgado el premio a la Trayectoria Profesional 2025. ¿Qué supone para usted y para su unidad?

Supone parar, mirar hacia atrás y darse cuenta de todas las personas que han estado implicadas en el camino. Esta reflexión me lleva a un profundo agradecimiento a la Sociedad Aragonesa de Radiología por haberme elegido para llevar mi currículum a nivel nacional, y a la Seram por haber reconocido esta trayectoria que es la suma de muchas personas que me han acompañado.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo laboral?

Empecé la especialidad de Radiología como mir en el Miguel Servet. Me apasionaba, y cuando roté por la sección de Radiología Mamaria me di cuenta de que lo que más me gustaba era la patología mamaria. Creció en mí ese interés y ahí enfoqué mis estudios.

Su trabajo se centra en desarrollar la radiología mamaria combinando la parte técnica y la humana. En pruebas tan sensibles como una biopsia de mama, ¿qué prácticas humanas marcan la diferencia en el paciente?

La sección de Radiología Mamaria es la puerta de entrada al proceso asistencial del cáncer de mama. Somos la primera cara que ve la paciente, y es una especialidad en la que la tecnología es relevante porque se basa en pruebas de imagen como las mamografías. Es muy importante que ellas obtengan información clara, sencilla y con un trato cercano basado en la empatía, en saber guardar silencios, en saber entender qué están sintiendo. Y siempre haciéndoles saber que va a haber un montón de profesionales que van a acompañarlas a lo largo de un camino que se inicia en Radiología Mamaria pero que recorre multitud de servicios quirúrgicos, oncológicos, de Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, etc.

Es un recorrido largo.

Sí. Y el manejo de la información desde el principio es muy importante, porque el no tenerla crea ansiedad, crea angustia. Poder acortar los tiempos de espera entre el diagnóstico hasta que se da el tratamiento individualizado, y poder acompañar esto de un lenguaje claro y sencillo, es lo que hace que el proceso asistencial del cáncer de mama del hospital Miguel Servet tenga un sentido.

¿Qué tiempos se marcan para realizar diagnósticos?

El tiempo estimado desde que nos llega una solicitud de una paciente que tiene un hallazgo sospechoso hasta que le atendemos no puede pasar de los cinco días, teniendo en cuenta que es una media y que a veces nos llega la petición un viernes y está el fin de semana por medio. En general, cuando nos llega la solicitud, tardamos entre 24 y 48 horas en dar cita a la paciente. Trabajamos dentro de la normativa europea ISO.

García Mur, en el centro, junto a su equipo de Radiología Mamaria del Servet. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Reciben cada vez más solicitudes?

Sí. Ha aumentado la incidencia y también la prevalencia, que son las pacientes que ya están diagnosticadas de cáncer de mama porque, afortunadamente, la supervivencia es elevada. También se ha incrementado porque tenemos alta tecnología que permite hacer diagnósticos más precisos y precoces. Desde aquí, animar a todas las personas a acudir a las campañas de cribado porque, detrás de una imagen, hay una vida.

¿Llegan más peticiones por parte de mujeres jóvenes?

Sí.

¿Se ha mejorado en el diagnóstico precoz?

Sí. Por un lado, porque hay mayor concienciación social sobre el cáncer de mama. Por otro lado, porque tenemos equipos de alta tecnología que mejoran el diagnóstico del cáncer de mama.

¿Utilizan alguna Inteligencia Artificial (IA) en la unidad de Radiología Mamaria?

No la tenemos instaurada en la unidad, pero hemos podido trabajar con ella porque nos la han dejado. Es apasionante y viene para quedarse. No para sustituir al radiólogo, sino para ayudarle a mejorar su precisión diagnóstica, a hacer informes de mayor calidad científica. En el mundo de la imagen es impresionante, pero siempre tiene que ir de la mano del profesional sanitario que pone su conocimiento científico y, sobre todo, su trato humano. No hay medicina si no hay un trato humano detrás de todas esas imágenes de alta precisión.

¿En qué pruebas han utilizado la IA como herramienta?

En mamografía hemos empleado la IA como una herramienta valiosa que nos ha indicado el tipo de patrón glandular (composición del tejido) que tenía esa mama, que nos ha ayudado a detectar algún hallazgo al señalar la imagen que había detectado como posible sospecha... Y todo ello, además, atendiendo a una serie de factores como la edad, antecedentes de la paciente, el tejido glandular... También nos daba un índice, lo que llamamos score, para indicar qué probabilidad tenía ese tejido glandular o esa mama de tener un cáncer en un futuro.

¿Hay riesgo de obsolescencia tecnología en los equipos actuales?

No. Nuestros usuarios están en servicios de Radiología con equipos de alta generación y, en concreto en Radiología Mamaria, con tecnología puntera. A nivel de la sanidad pública en Aragón estamos en unos estándares de calidad tecnológica de alto nivel, y todos los profesionales sanitarios estamos en constante evolución científica.

Ejerce además la docencia de grado y posgrado en la Universidad de Zaragoza, formando a esos futuros profesionales sanitarios que también deberán integrar la IA y las nuevas tecnologías en su labor asistencial.

Me siento muy afortunada de poder dar docencia a los estudiantes de Medicina y a los mir que optan por Radiología. Las futuras generaciones van a ser lAs que van a liderar los próximos campos que ya están viniendo y a mí me resulta apasionante estar con ellos. No dejo de aprender de la gente joven, que es vida, es alegría, es humor también y es frescura. Me apasiona la docencia.

Al tiempo que crece a nivel tecnológico, el sistema sanitario aragonés sufre una falta de profesionales y una saturación que hace unas semanas hizo salir a las calles de Zaragoza a múltiples personas para exigir soluciones. ¿Falta personal en Radiología Mamaria?

Siempre nos gustaría ser más, pero ya hemos solicitado a través de la Comisión Nacional de Especialidad aumentar un residente por año. En la unidad estamos un grupo de profesionales que se encarga de hacer las mamografías, que son los técnicos superiores de diagnóstico por imagen; una auxiliar fija, que es la cara visible de la sección, la recepción del paciente; dos enfermeras y tres médicos.

Con todo este equipo y entrega, ¿qué mensaje trasladaría a las pacientes que deben enfrentarse a un proceso de cáncer de mama?

Los profesionales sanitarios tenemos la suerte de estar en un momento muy vulnerable de la persona, en este caso cuando te diagnostican y te dicen que tienes un cáncer de mama. Y estar presentes en ese momento tan vulnerable de la persona nos sitúa en un lugar muy privilegiado en el que es muy importante trabajar de forma correcta el poder de la información. Creo que nuestro lenguaje y nuestra forma de dirigirnos siempre tiene que ser con un lenguaje sencillo, claro, cercano, desde la empatía y siempre con acompañamiento.