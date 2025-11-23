Kalfrisa recibe el Premio Pyme del Año 2025 de Zaragoza

Kalfrisa es la ganadora del Premio Pyme del Año de Zaragoza, impulsado por la Cámara de Comercio y Banco Santander. La empresa, nacida en los años 60 como un negocio familiar dedicado a la calefacción y refrigeración industrial, es hoy un referente en soluciones para la recuperación de calor, depuración de gases, calentamiento de aire, valorización energética y hornos crematorios, impulsando la eficiencia energética y el respeto ambiental.

El accésit a Pyme Sostenible ha sido para Querqus Sustainable Packing, compañía dedicada a la clasificación, reparación y reciclaje de palets y embalajes. El accésit a Formación y Empleo ha recaído en Cartonajes Barco, una de las firmas más veteranas del sector del cartón ondulado. En Digitalización e Innovación ha sido premiada Asai Industrial, especializada en ingeniería y robótica. El de Internacionalización ha ido a Cadebro-Agroveco, fabricante de piensos de alta gama presente hoy en día en 58 países.

A esta novena edición se presentaron 32 empresas.

Y además...

La Formación Profesional Dual será protagonista en un foro

Presentación de la Feria de Formación Profesional Dual. / Servicio especial

Cámara Zaragoza celebrará el 25 de noviembre la Feria de Formación Profesional Dual, un encuentro dirigido a empresas interesadas en incorporar talento cualificado y descubrir cómo la FP puede reforzar su competitividad.

La jornada ofrecerá una visión completa sobre este modelo formativo, que combina aprendizaje en el aula y práctica en la empresa, y que ya está generando perfiles adaptados a las necesidades reales del mercado.

El programa incluye ponencias sobre inversión en talento, contratación y competitividad; mesas redondas sobre la FP en la construcción y sobre la conexión entre empresas y futuros profesionales; y una sesión dedicada al papel del tutor en la nueva Ley de FP, con testimonios de casos de éxito tras su primer año de aplicación.

La feria contará también con un espacio de café-networking y un stand de asesoramiento para resolver dudas y orientar a las compañías interesadas en integrarse en la FP Dual.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de Cámara Zaragoza.

'El relevo invisible: valores, comunicación y liderazgo' en Cámara Zaragoza

La jornada será el 24 de noviembre,. / Servicio especial

Cámara Zaragoza celebrará el lunes 24 de noviembre la jornada El relevo invisible: Valores, comunicación y liderazgo, un encuentro que pone el foco en la transición generacional y en todo aquello que una empresa transmite sin aparecer en sus balances: cultura, identidad, reputación y forma de liderar. El objetivo es hacer visible ese legado intangible que garantiza la continuidad de los negocios y que define cómo una organización pasa de una generación a otra sin perder su esencia.

La sesión combinará reflexión y práctica a través de varios formatos. Uno de los momentos centrales será la conversación entre miembros de distintas generaciones de Embutidos Artesanos Melsa, que compartirán cómo han gestionado su relevo familiar manteniendo los valores que sostienen su proyecto.

El programa incluye, además, tres talleres: uno sobre relato corporativo, otro dirigido a emprendedores mayores de 45 años que toman el testigo de negocios con trayectoria y un tercero centrado en las claves de éxito de empresas centenarias. Cada actividad ofrecerá herramientas para afrontar el cambio generacional desde la comunicación, el liderazgo y la gestión de los intangibles.

La jornada está especialmente pensada para pymes familiares, responsables de equipos y profesionales que quieran fortalecer la continuidad de su organización. Las inscripciones están disponibles en la web de Cámara Zaragoza.

Nuevo servicio de gestión y tramitación de Certificados de Ahorro Energético

El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) y Cámara Zaragoza han puesto en marcha CalculaCAE.com, una plataforma digital que permite a las empresas convertir sus ahorros energéticos en ingresos mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Este nuevo servicio, disponible de forma coordinada en Zaragoza, Huesca y Teruel, facilita que cualquier empresa (de cualquier tamaño o sector) pueda obtener un retorno económico por sus inversiones en eficiencia energética.

La herramienta ofrece un servicio integral: desde una consultoría inicial gratuita para detectar actuaciones que puedan generar CAE hasta la tramitación completa y la comercialización de los certificados. A través de una calculadora online, las compañías pueden introducir los datos básicos de su proyecto y obtener al instante una estimación de los ahorros y del retorno potencial.

Con esta iniciativa, Clenar y las Cámaras de Comercio impulsan la eficiencia energética y ayudan a las empresas aragonesas a optimizar sus inversiones.