La limpieza empieza por cada vecino: la basura al contenedor de basura

Una bolsa fuera de su contenedor. Un sofá depositado junto a la acera. Una caja de cartón apoyada junto a una papelera. Son imágenes cotidianas que, aunque parezcan pequeñas, acaban dibujando un retrato incómodo de nuestra convivencia. Zaragoza, una ciudad que presume de calidad de vida, quiere atajar un problema silencioso pero persistente: el abandono de basuras fuera del contenedor. Y lo hace apelando directamente a sus ciudadanos.

La nueva campaña del ayuntamiento, bajo el lema Zaragoza cuenta contigo, recuerda que la limpieza empieza por cada vecino, por cada gesto diario y por la conciencia de que lo que se deja en la calle no desaparece por arte de magia. El Ayuntamiento de Zaragoza invierte 65 millones de euros al año en limpieza, pero sin la colaboración ciudadana estos esfuerzos son en vano.

Esta nueva campaña, que se desarrolla en medios, barrios y redes sociales, busca un cambio real de hábitos. Porque no se trata solo de mantener limpias las calles, sino de fomentar el respeto, el sentido común y el orgullo de pertenecer a una ciudad que se cuida a sí misma.

El abandono de basuras se ha normalizado más de lo que parece. Muchos zaragozanos depositan bolsas de basura junto a los contenedores cuando están llenos, sin pensar en que ese simple acto ensucia el entorno, atrae plagas o genera costes extra en el servicio de limpieza.

Otros dejan muebles o electrodomésticos en plena vía pública sin avisar al 010, pese a que el ayuntamiento ofrece un servicio gratuito de recogida domicilio. Incluso hay quien arroja papeles, latas o envoltorios al suelo sin buscar una papelera cercana.

Los servicios de limpieza pueden acudir a recoger muebles u objetos voluminosos mediante una llamada al 010 / CARLA GREENWOOD

Multas, civismo y responsabilidad

Todas estas conductas, por pequeñas que sean, repercuten en la imagen de Zaragoza y en el bienestar de quienes la habitan. La Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana es clara: abandonar residuos fuera de los contenedores, depositarlos fuera del horario estableció o rebuscar en ellos son infracciones sancionables con multas de hasta 750 euros. No es una cuestión de castigo, sino de responsabilidad compartida.

El consistorio insiste en que la limpieza de la ciudad no depende únicamente de los servicios municipales, sino también del compromiso ciudadano. Mantener Zaragoza limpia cuesta millones de euros al año, pero ni los medios técnicos ni los operarios pueden sustituir la implicación de cada persona.

Para facilitar las cosas, la ciudad cuenta con diferentes herramientas y servicios: los puntos limpios, tanto fijos como móviles, donde se pueden depositar residuos especiales como lámparas, escombros, aparatos eléctricos o pinturas; y el servicio gratuito de recogida de muebles y enseres voluminosos, disponible a través del teléfono 010. Estas alternativas están pensadas precisamente para evitar que los vecinos recurran al abandono descontrolado de objetos, una práctica que afea los barrios y entorpece la labor de limpieza.

Los Puntos Limpios Móviles cuentan con 69 paradas distribuidas por toda la ciudad y barrios rurales. / Miguel Ángel Gracia

Pequeños gestos que cambian la ciudad

En el fondo, la campaña busca algo más que evitar multas o mejorar la estética urbana. Pretende recordar que cada rincón de Zaragoza pertenece a todos y que mantenerlo limpio es un gesto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La suciedad no es solo una cuestión visual: deteriora el espacio público, genera descontento vecinal y resta valor al entorno.

Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza ha intensificado la vigilancia en las zonas donde más incidencias se registran, pero también apuesta por la sensibilización, con mensajes directos y campañas de concienciación en colegios, asociaciones y comunidades de vecinos.

El civismo no se impone, se construye con ejemplos. Por eso, Zaragoza cuenta contigo invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual. No se trata de esperar a que otros limpien, sino de entender que la limpieza empieza por el gesto más simple: cerrar bien una bolsa, respetar los horarios, usar los contenedores adecuados o dar aviso antes de dejar un mueble en la calle.

Una práctica muy frecuente es abandonar la basura al lado del contenedor cuando está lleno, algo que no exime al ciudadano de su conducta incívica / MIGUEL ANGEL GRACIA

Cada acción suma. Una ciudad más limpia no depende solo de barredoras ni de operarios con uniforme fosforito, sino de vecinos que actúan con respeto y sentido de comunidad. Abandonar una bolsa fuera del contenedor puede parecer insignificante, pero multiplicado por miles, se convierte en un problema de todos. Al contrario, cada pequeño gesto responsable contribuye a mantener una Zaragoza más agradable a la vista, más segura y más habitable.

El mensaje de la campaña es tan sencillo como contundente: una ciudad limpia empieza por ti. No es una frase vacía, sino una invitación a cambiar la forma en que miramos nuestras calles, a sentir que forman parte de nuestro hogar. Porque Zaragoza cuenta contigo, pero sobre todo, contigo empieza el cambio.