¿Quién es quién en la nueva dirección de Podemos Aragón?

Podemos Aragón ha dado carpetazo al año y medio más complicado de su historia. La ruptura total entre Andoni Corrales, único diputado autonómico en las Cortes, y el equipo director de la formación ha llevado a una reconfiguración interna que se completará oficialmente el próximo viernes. Entonces, Ricard Mitjana será nombrado líder de los podemistas en la comunidad y el proceso de reconstrucción estará más cerca de completarse. Junto a él, una estructura con personas de todas las edades, viejos conocidos de la política aragonesa y muchas personas ligadas al asociacionismo y a la reivindicación local.

El partido, que este sábado se ha mostrado "preparado" para un adelanto electoral, pone en Ricard Mitjana la responsabilidad de resucitar a la formación. Exmilitar, con experiencia en Afganistán y Kosovo, ha sido la cara más visible del Equipo Técnico que asumió la dirección del partido tras la salida de la anterior Ejecutiva y durante la ruptura con Corrales. "Es un momento de oportunidad para todos, trabajar en equipo para volver a tirar del carro, para que codo con codo nos miremos y nos reconozcamos todos", afirma Mitjana en la presentación de su candidatura.

Pilar Gimeno ha sido la otra referencia del Equipo Técnico en el proceso de reorganización interna de Podemos en Aragón. Activista por la memoria democrática, referencia en la comunidad en ese asunto, Gimeno asumió junto a Mitjana la tarea de coordinar esa reconstrucción orgánica del partido. Crítica con la deriva del grupo parlamentario en las Cortes y defensora de una ruptura con Corrales, Gimeno apunta a ser la otra referencia del partido morado en el intento de resurrección: "Creo que las personas mayores tenemos mucho que aportar a la vida política y a la construcción de un proyecto colectivo".

Unos 80 militanes acompañaron al nuevo equipo director de Podemos Aragón en el Ateneo Stanbrook de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

Las otras dos mujeres que son más conocidas en el nuevo Podemos son María Goicoechea y Amparo Bella. La primera fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer en la anterior legislatura, entre 2019 y 2023, cuando Podemos estaba dirigido por Maru Díaz, quien fuera consejera de Universidades en el Gobierno liderado por el socialista Javier Lambán. Goicoechea fue una de las personas más reconocibles de los morados en la DGA y, como defendió ayer en la presentación Mitjana, parte activa en el desarrollo del Plan Corresponsables, para fomentar la conciliación.

Amparo Bella es una activista feminista y por la paz destacada en Zaragoza y Aragón desde los años noventa. En la nueva ejecutiva, es la persona que más experiencia atesora en las instituciones de la comunidad. Fue diputada en las Cortes de Aragón entre 2015 y 2019 (Pablo Echenique era entonces el líder de Podemos en la comunidad) y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2019 y 2023. Podemos cosechó dos concejales y, gracias a la renuncia de Violeta Barba, la miembro de la futura dirección representó a los morados con Fernando Rivarés.

Aparte de estas cuatro caras conocidas, las otras diez personas que formarán parte del Consejo Ciudadano atraviesan todo el espectro social, tanto por edad como por profesiones o por tiempo de militancia en Podemos, con veteranos desde el inicio hace una década a otros que han formalizado su inscripción en los últimos tiempos. Todos, eso sí, destacan en las biografías presentadas para el proceso interno su actividad política, su militancia en otras fuerzas de izquierdas en tiempos pasados o su participación en asociaciones vecinales, memorialistas, plataformas antirracistas u organizaciones feministas y por los derechos sexuales. Bárbara Juliana Heras, Carlos Barba, Carolina Casas, Félix Fernandez, José Abós, Ángel Pérez Marcuello, Leandro Pragini, Asunción Esteban, Raquel Najar, Sara Pardos y Tomás Aragón acompañarán también a Mitjana en el proceso de reconstrucción de Podemos en Aragón.

La Comisión de Garantías de la formación morada la compondrán Begoña Martín, Elías Martínez, Ana María Campoy, Juan Juny, Magdalena Lapena e Iñaki Villanúa.