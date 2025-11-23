El pequeño pueblo de Teruel con un balneario y un manantial de aguas termales que muy pocos conocen

Ahora que se acerca el invierno y las bajas temperaturas hacen acto de presencia, muchos viajeros buscan escapadas de fin de semana para desconectar de la rutina a destinos donde combinar actividades al aire libre con propuestas de interior. En este sentido, el turismo de bienestar y termalismo se convierten en una excelente alternativa para relajarse en esta época del año.

Aragón es una de las comunidades con mayor tradición termal de España, gracias a sus balnearios situados en el medio rural, donde es posible descansar rodeado de naturaleza, respirar aire puro y beneficiarse de aguas termales con propiedades medicinales.

Entre estos destinos, algunos pasan más desapercibidos pese a su enorme atractivo. Es el caso de este pequeño pueblo minero de Teruel, con apenas 632 habitantes (datos del INE de 2024) que sorprende por su moderno balneario y su manatial natural de aguas termales perfectos para cuidar cuerpo y mente.

Mamantial natural de Aguas Termales en Ariño, provincia de Teruel. / AYUNTAMIENTO DE ARIÑO

El pueblo minero de Teruel perfecto para una escapada termal

Este municipio es Ariño, situado en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, un territorio cuya historia reciente ha estado ligada a la minería. Durante más de un siglo, la extracción de carbón definió la vida de sus habitantes hasta el cese definitivo de la actividad en 2019, que marcó el fin de una era y el inicio de la reconversión económica de la zona.

Actualmente, la localidad apuesta por el turismo sostenible a través de su patrimonio minero, como el Museo Minero Pozo Corral Negro, y sus valiosos recursos natirales. La localidad es también conocida por su patrimonio paleontológico—acoge una de las sede de Territorio Dinópolis, Valcaria— y arqueológico, especialmente por el arte rupestre del Parque Cultural del Río Martín.

Centro de Interpretación de Arte Rupreste en Ariño, provincia deTeruel. / AYUNTAMIENTO DE ARIÑO

Sin embargo, uno de los grandes reclamos de Ariño es el turismo de salud, impulsado por unas aguas termales documentadas desde el siglo XVIII. Estas pueden disfrutarse tanto en su moderno balneario, inaugurado en 2015, como en el manantial de Los Baños, uno de los rincones termales más singulares de Aragón.

Los Baños de Ariño, un manantial con aguas termales en plena naturaleza

El manantial de Los Baños está situado a unos dos kilómetros del pueblo, en un estrechamiento del valle del río Martín, dentro del Parque Cultural del Río Martín. Sus aguas termales brotan de forma constante entre 22 y 24 grados, convirtiendo este enclave en un auténtico spa natural al aire libre.

El Balneario de Ariño es una moderna instalación termal que abrió sus puertas hace 10 años. / BALNEARIO DE ARIÑO

El entorno es uno de sus mayores atractivos. Los cañones, barrancos y formaciones rocosas esculpidos por el río crean un paisaje espectacular, rodeado de un frondoso bosque de pinos, sabinas, enebros y romeros.

Además, Ariño cuenta también con un balneario equipado con piscina termal, zonas de hidroterapia, jacuzzi, sauna y salas de tratamientos. Su jacuzzi exterior, con vistas a las montañas que rodean el municipio, es uno de sus grandes reclamos y un lugar perfecto para relajarse mientras se disfruta del silencio y la tranquilidad del entorno.

Uno de los grandes reclamos del Balneario de Ariño es su jacuzzi exterior con vistas a la montaña. / BALNEARIO DE ARIÑO

Rutas y naturaleza en torno al río Martín

El entorno ofrece además numerosas rutas senderistas que atraviesan el Parque Cultural del Río Martín y permiten descubrir la riqueza natural y patrimonial de este rincón de Teruel. Uno de los puntos más llamativos es el puente colgante sobre el río Martín, situado a unos cuatro kilómetros de Ariño, en la carretera que conecta con Albalate del Arzobispo. Un paseo ideal para complementar una escapada de bienestar con un toque de aventura.