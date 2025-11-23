Zaragoza se ilumina con la magia de la Navidad: luz, emoción y cultura

La Navidad vuelve a transformar Zaragoza en un gran escenario de luz, emoción y cultura. A partir del 29 de noviembre, la ciudad se envuelve en un ambiente vibrante que invita a vivir la ilusión en cada calle y en cada plaza. Durante 39 días, más de 600 actividades y más de 1.000 sesiones darán forma a una programación que posiciona de nuevo a Zaragoza como uno de los destinos imprescindibles de estas fechas.

La capital aragonesa redobla su apuesta por una Navidad que combina tradición, sostenibilidad, dinamización comercial y experiencias culturales para todas las edades. Con una inversión municipal cercana a 1,2 millones de euros en iluminación, nuevos espectáculos, mercados, propuestas familiares y actos en los barrios, Zaragoza ofrece esta temporada su propuesta más ambiciosa y participativa.

Juanjo Bona será el encargado de encender la Navidad en Zaragoza Uno de los grandes estrenos de este año será el acto de encendido navideño. Por primera vez tendrá lugar en plaza de España, el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas. La alcaldesa Natalia Chueca estará acompañada por el artista aragonés Juanjo Bona, pregonero de las Fiestas del Pilar 2024, en un evento que incorporará sorpresas, villancicos y un gran momento final: la puesta en marcha simultánea de toda la iluminación de la ciudad. El espectáculo culminará con el estreno de la renovada ornamentación del Paseo de la Independencia, uno de los ejes centrales de la Navidad zaragozana.

Una iluminación ampliada y más presente en los barrios

Zaragoza estrena este año un recorrido luminoso más extenso y visual. Se incorporan nuevos puntos de luz en Sagasta, San Pablo o la avenida de Cataluña; figuras como el gran árbol de luz junto a la Z-30; los ángeles monumentales del Puente de Piedra o nuevos elementos decorativos en Gran Vía, Ciudad de Soria y plaza de San Felipe. Además, la Fuente del Batallador acoge este año un nuevo belén luminoso de gran formato.

Como apoyo al comercio local, vuelven a iluminarse los ejes comerciales de Delicias, Bretón, León XIII, avenida de América o Sobrarbe, entre otros, reforzando el ambiente festivo en toda la ciudad.

No te pierdas nada de esta extensa programación navideña.

La plaza del Pilar, corazón de la Navidad

La plaza del Pilar mantiene su papel como escenario central. Allí volverá a lucir el Belén de Judea, el mayor de Europa a tamaño real, acompañado por la tradicional muestra navideña, la pista de hielo, el Árbol de los Deseos, atracciones infantiles, talleres y más de 80 actividades culturales.

La plaza del Pilar se convierte en el epicentro de la Navidad, haciendo llegar la luz y la ilusión a grandes y pequeños. / RUBEN RUIZ

Este año, además, el ayuntamiento inaugura en la propia Muestra una caseta de Regala Cultura, donde adquirir entradas para el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor e Inverfest como propuesta para regalar arte y música estas fiestas.

La celebración se extenderá también al vestíbulo del ayuntamiento con el Buzón Real Gigante, con los elfos y la Cartera Real, y a la gran fiesta de Nochevieja en la plaza, que volverá a reunir a miles de personas para dar la bienvenida a 2026.

Un Parque Grande más navideño que nunca

El Parque Grande José Antonio Labordeta refuerza su papel como espacio navideño con varias novedades. Entre ellas, la ampliación del corredor de luz hasta la Fuente del Batallador, donde se instala un gran belén luminoso; y la consolidación del mercado de productos Artesanales, que reúne a artesanos agroalimentarios aragoneses en 22 casetas con productos de alta calidad.

El espectáculo Naturaleza Encendida Boreal, del 5 de diciembre al 6 de enero, será la propuesta de gran formato para este espacio. Propone un paseo al atardecer o al anochecer con el que agitar las emociones del púbico combinando los atractivos naturales de este espacio para crear una experiencia inmersiva gracias a la tecnología y la utilización de la luz y el color.

El parque acogerá también programación cultural, actuaciones en vivo y espectáculos para público infantil, junto con el Aula de la Naturaleza y sus talleres familiares gratuitos, uno de los grandes éxitos de ediciones anteriores.

Una programación que llega a todos los barrios Zaragoza vuelve a apostar por la descentralización. Más de un centenar de espectáculos recorrerán los barrios entre el 16 de diciembre y el 3 de enero: pasacalles, música, circo, teatro de calle, cuentacuentos y propuestas para todas las edades, con especial protagonismo de las compañías locales. A ello se suma la intensa programación de los Centros Cívicos, con cerca de 130 espectáculos que incluyen teatro, magia, danza, exposiciones y talleres; y una nutrida programación en las bibliotecas municipales.

Auditorio, teatros y museos: cultura para todos los gustos

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, el Teatro Principal, el Teatro del Mercado, la red de museos municipales y otros espacios culturales presentan una agenda reforzada con grandes conciertos, ballet, musicales, cine, teatro familiar y propuestas especiales para estas fechas, que consolidan la Navidad como una oportunidad cultural única.

Zaragoza reafirma con esta programación su esencia: una ciudad que brilla con la tradición y abraza la innovación, que activa su economía, impulsa el turismo y ofrece experiencias para todos los públicos. Una ciudad donde cada barrio se ilumina, donde cada espectáculo cuenta una historia y donde la magia sucede a cada paso.

Cabalgata de Reyes: nuevo recorrido y novedades artísticas

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero incorpora un recorrido actualizado y nuevos elementos artísticos. La comitiva, que partirá del Joaquín Costa, transitará por Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo de Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso, Alfonso y finalizará en la plaza del Pilar. El desfile, que mantiene la puesta en escena inspirada en Oro, Incienso y Mirra, suma este año nuevos personajes, renovados elementos visuales y mejoras creativas para seguir siendo una de las citas familiares más esperadas del año.