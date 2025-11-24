Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abascal enfría el pacto PP-Vox desde Zaragoza: "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba: no y mil veces no"

El presidente de Vox dice que el presidente aragonés, Jorge Azcón les quiere "chulear" y que para eso, ya tienen "bastante con Sánchez"

Santiago Abascal se dirige, megáfono en mano, a los simpatizantes que no han cabido en su acto en Zaragoza.

Santiago Abascal se dirige, megáfono en mano, a los simpatizantes que no han cabido en su acto en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alejado aún más el pacto entre populares y la extrema derecha en un mitin a sus simpatizantes en Zaragoza, en uno de los salones del hotel Hiberus. "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba y les entreguemos nuestros votos: no, no y mil veces no", ha dicho entre aplausos el líder de Vox, que ha pedido a los populares que "rompan" con los socialistas en Europa antes de negociar los gobiernos de las comunidades autónomas.

Ante un auditorio de mil personas, que ha dejado a otras tantas fuera, el líder de la ultraderecha ha vuelto a señalar el pacto verde europeo y la política migratoria como las dos grandes líneas rojas de su partido para apoyar cualquier gobierno del PP. Entre bulos y argumentario, Abascal no se ha separado ni una línea de sus habituales críticas al sistema migratorio, con la vinculación entre inmigración, delincuencia y atentados contra la libertad sexual. Y ha dado por hecho que no apoyarán las cuentas en Aragón, porque "lo que se acepta en otras comunidades como Murcia o Valencia, aquí dicen que no pueden".

El viejo conocido del presidente aragonés no ha dudado en decir que Azcón les "chulea" y ha asegurado que, para eso, ya tienen "a Sánchez".

"Pedimos que Aragón pueda levantar cabeza frente a la dictadura del pacto verde y de la inmigración", a insistido Abascal, que ha recalcado que lo que buscan no son "declaraciones en los periódicos, sino hablar de políticas concretas". "Azcón aún piensa que nos puede chulear, pero para chulearnos ya tenemos a Sánchez", ha zanjado, pidiendo un "cambio de rumbo radical" en este tipo de políticas, desde Europa hasta las comunidades autónomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
  2. Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
  3. El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
  4. Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
  5. El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
  6. Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
  7. Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
  8. Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón

El hospital Miguel Servet registra cerca de 600 urgencias al día: "El fin de semana ha sido malo, pero ya es lo habitual"

El hospital Miguel Servet registra cerca de 600 urgencias al día: "El fin de semana ha sido malo, pero ya es lo habitual"

En imágenes | Santiago Abascal en Zaragoza

Los delitos contra la libertad sexual en Aragón aumentan un 80% en cuatro años

Los delitos contra la libertad sexual en Aragón aumentan un 80% en cuatro años

Abascal enfría el pacto PP-Vox desde Zaragoza: "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba: no y mil veces no"

Abascal enfría el pacto PP-Vox desde Zaragoza: "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba: no y mil veces no"

Cae la vacunación de la gripe en la población de 60 a 80 años de Aragón: Sanidad llama a la inmunización ante unas coberturas que "preocupan"

Cae la vacunación de la gripe en la población de 60 a 80 años de Aragón: Sanidad llama a la inmunización ante unas coberturas que "preocupan"

Condenado a ocho años de cárcel por violar a su excompañera de piso en Zaragoza

Condenado a ocho años de cárcel por violar a su excompañera de piso en Zaragoza

Los vecinos de Eugenia siguen llorando su asesinato: “Me parece tan injusto y tan bestia que no tengo palabras”

Los vecinos de Eugenia siguen llorando su asesinato: “Me parece tan injusto y tan bestia que no tengo palabras”

Los embalses del Ebro están al 54% de su capacidad a las puertas del invierno

Los embalses del Ebro están al 54% de su capacidad a las puertas del invierno
Tracking Pixel Contents