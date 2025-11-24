Abascal enfría el pacto PP-Vox desde Zaragoza: "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba: no y mil veces no"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alejado aún más el pacto entre populares y la extrema derecha en un mitin a sus simpatizantes en Zaragoza, en uno de los salones del hotel Hiberus. "El PP quiere estar con los 'sociatas' en Europa y que aquí seamos su coche escoba y les entreguemos nuestros votos: no, no y mil veces no", ha dicho entre aplausos el líder de Vox, que ha pedido a los populares que "rompan" con los socialistas en Europa antes de negociar los gobiernos de las comunidades autónomas.

Ante un auditorio de mil personas, que ha dejado a otras tantas fuera, el líder de la ultraderecha ha vuelto a señalar el pacto verde europeo y la política migratoria como las dos grandes líneas rojas de su partido para apoyar cualquier gobierno del PP. Entre bulos y argumentario, Abascal no se ha separado ni una línea de sus habituales críticas al sistema migratorio, con la vinculación entre inmigración, delincuencia y atentados contra la libertad sexual. Y ha dado por hecho que no apoyarán las cuentas en Aragón, porque "lo que se acepta en otras comunidades como Murcia o Valencia, aquí dicen que no pueden".

El viejo conocido del presidente aragonés no ha dudado en decir que Azcón les "chulea" y ha asegurado que, para eso, ya tienen "a Sánchez".

"Pedimos que Aragón pueda levantar cabeza frente a la dictadura del pacto verde y de la inmigración", a insistido Abascal, que ha recalcado que lo que buscan no son "declaraciones en los periódicos, sino hablar de políticas concretas". "Azcón aún piensa que nos puede chulear, pero para chulearnos ya tenemos a Sánchez", ha zanjado, pidiendo un "cambio de rumbo radical" en este tipo de políticas, desde Europa hasta las comunidades autónomas.