Aragón se convierte en el epicentro económico y político durante la semana

La intensidad habitual de la actividad económica y política en torno a Aragón en los últimos tiempos tocará uno de sus techos a lo largo de la semana. La presentación de la primera piedra de la futura gigafactoría de Stellantis, un congreso internacional de ejecutivos en Zaragoza y el clima político (preelectoral) en el que vive la comunidad autónoma harán que muchos ojos, aragoneses, españoles y mundiales, tornen su mirada hacia alguno de los puntos del territorio, durante alguno de los días de la semana.

Por temas. El miércoles, la gigafactoría impulsada por Stellantis y CATL tendrá puesta su primera piedra. El lanzamiento definitivo proyecto, que llegará a Figueruelas y aspira a cambiar el papel industrial de Aragón y su influencia en el desarrollo del coche eléctrico en España, contará con la participación del ministro de Industria, Jordie Hereu, el embajador chino, Yao Jing, y los máximos responsables de las dos multinacionales, además de una nutrida representación de miembros del Gobierno de Aragón, incluido Azcón. La inversión en la gigafactoría ascenderá hasta los 4.100 millones de euros y calcula generar más de 3.000 empleos directos cuando esté en pleno funcionamiento.

La presentación de la gigafactoría se irá y llegará un desembarco de más de 1.500 directivos a Zaragoza. La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) ha elegido la capital aragonesa para celebrar el jueves su XXIV congreso bajo el lema Europa:diagnóstico de la acción. En la cita participarán primeros espadas de la economía, como la responsable de Amazon Web Services para España y Portugal, Suzana Curic, o los presidentes Ejecutivos de Naturgy o Telefónica.

No se queda coja la pata política del evento, hasta el que se acercará Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, Mario Monti, primer ministro de Italia, o el también italiano Enrico Letta, exprimer ministro de la nación trasalpina.

Actualidad política

Cerrado el capítulo de la economía, la política no va a ser precisamente una balsa de aceite para los representantes aragoneses en los próximos días. Después de la presentación de equipos electorales este fin de semana (PSOE, Podemos, Teruel Existe), los decibelios subirán esta tarde en Zaragoza (Hotel Hiberus, 18.30 horas) con la llegada del líder de Vox, Santiago Abascal, que incluye la capital aragonesa en la gira por las elecciones extremeñas que se celebran en un mes.

No es un error de cálculo, evidentemente, de la ultraderecha, sino el resultado claro de una táctica. Vox presentará una vez más las exigencias a Azcón y las líneas que no piensa olvidar si el popular quiere tener presupuestos. En posturas irreconciliables, con la ultraderecha estudiando retirar incluso el apoyo en una futura investidura, la comunidad se encamina a un adelanto electoral.

Tendrá varias opciones el presidente aragonés de asegurarlo o seguir dilatándolo. Su participación en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica en Madrid, reunirá a Azcón con Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia). Varias mesas redondas y diálogos reflejarán la situación política, económica y social de cada territorio. También lo hará la participación de decenas de consejeros de otras comunidades, para ampliar aún más el foco en la realidad española. En el caso de Aragón, el responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, también formará parte de la delegación autonómica.

El miércoles el Consejo de Gobierno podría aprobar el techo de gasto, después de que el CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera) confirmará la semana pasada el déficit del 0,1% para las autonomías y la DGA obtuviera el último dato que necesitaba para conformar el límite de su gasto y sus presupuestos.

No dará tiempo, eso sí, a incluirlo en la sesión plenaria que se celebrará a final de la semana. El jueves, Azcón presentará en las Cortes sus planes para la expansión del barrio zaragozano de Arcosur, en el que pretende levantar 17.000 viviendas con el acuerdo firmado hace semanas con Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza y la junta de compensación. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, presentará su iniciativa para la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, otro de los grandes anuncios sociales de Azcón durante el debate sobre el estado de la comunidad. El viernes, la oposición preguntará al presidente en la sesión de control, seguro con las cuentas autonómicas como eje de la táctica política. Una oposición que en varios actos estará representada por la ministra Pilar Alegría, también secretaria general del PSOE Aragón, que intensificará su presencia en la comunidad durante esta semana. No se descarta que en algunas de sus participaciones esté acompañada por algún otro miembro del Consejo de Ministros.