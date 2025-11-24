La clase política y académica arropa la presentación del libro póstumo de Javier Lambán
El aula magna de la Universidad de Zaragoza ha llenado para conocer la publicación La reforma agraria en Aragón (1931-1936) en la que el expresidente trabajó en los últimos años de su vida
El libro póstumo de Javier Lambán se ha presentado este lunes en el aula magna de la Universidad de Zaragoza. La obra editada por Doce Robles lleva como título La reforma agraria en Aragón (1931-1936): Comunales, latifundios y colectividades campesinas y ofrece una radiografía de la población aragonesa durante la II República.
En la sala estaba presente el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los consejeros Javier Rincón y Mar Vaquero. Además el acto ha estado arropado por la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, así como por representantes del PSOE en la comunidad.
En el acto han intervenido la viuda de Javier Lambán, Marisa Lázaro; el historiador Carlos Forcadell, director del Instituto Fernando el Católico, y Javier Lafuente, editor de Doce Robles. A continuación, el historiador Alberto Sabio , encargado de dirigir la tesis que se ha convertido en esta publicación, y Eliseo Serrano, vicerrector de Cultura de la Universidad de Zaragoza, ha abordado el contenido del libro.
Lambán aborda uno de los proyectos «más ambiciosos y controvertidos» del pasado reciente cuando un país de grandes latifundios, con enormes desigualdades y con una masa campesina que se encontraba al borde de la miseria trató de modernizar el acceso a la tierra.
El expresidente inició su investigación sobre la reforma agraria en 2004, impulsado en gran medida por los recuerdos familiares en Ejea y las Cinco Villas, la comarca aragonesa donde quizás más efecto causó el proyecto legislativo de los gobiernos de la República. Así, durante diez años consultó archivos, hemerotecas, la amplia bibliografía de la época y otras fuentes documentales de relevancia para acometer una tesis sobre el impacto que este proyecto tuvo en Aragón.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
- Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón