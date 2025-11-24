La clase política y académica arropa la presentación del libro póstumo de Javier Lambán

El libro póstumo de Javier Lambán se ha presentado este lunes en el aula magna de la Universidad de Zaragoza. La obra editada por Doce Robles lleva como título La reforma agraria en Aragón (1931-1936): Comunales, latifundios y colectividades campesinas y ofrece una radiografía de la población aragonesa durante la II República.

En la sala estaba presente el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los consejeros Javier Rincón y Mar Vaquero. Además el acto ha estado arropado por la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, así como por representantes del PSOE en la comunidad.

En el acto han intervenido la viuda de Javier Lambán, Marisa Lázaro; el historiador Carlos Forcadell, director del Instituto Fernando el Católico, y Javier Lafuente, editor de Doce Robles. A continuación, el historiador Alberto Sabio , encargado de dirigir la tesis que se ha convertido en esta publicación, y Eliseo Serrano, vicerrector de Cultura de la Universidad de Zaragoza, ha abordado el contenido del libro.

Lambán aborda uno de los proyectos «más ambiciosos y controvertidos» del pasado reciente cuando un país de grandes latifundios, con enormes desigualdades y con una masa campesina que se encontraba al borde de la miseria trató de modernizar el acceso a la tierra.

El expresidente inició su investigación sobre la reforma agraria en 2004, impulsado en gran medida por los recuerdos familiares en Ejea y las Cinco Villas, la comarca aragonesa donde quizás más efecto causó el proyecto legislativo de los gobiernos de la República. Así, durante diez años consultó archivos, hemerotecas, la amplia bibliografía de la época y otras fuentes documentales de relevancia para acometer una tesis sobre el impacto que este proyecto tuvo en Aragón.