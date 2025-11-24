El comité de Stellantis Zaragoza lleva a juicio el cómputo de los permisos retribuidos

El comité de empresa y la dirección de la planta automovilística de Stellantis en Figueruelas se verán este martes en los tribunales por la disputa abierta a cuenta de la interpretación de un derecho laboral. A las 11.00 horas, el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza celebrará el juicio por el conflicto colectivo presentado por la parte social, una iniciativa que los sindicatos que forma parte de la representación de la plantilla aprobaron por unanimidad el pasado mes de mayo.

El desacuerdo se centra en la forma en que la compañía está aplicando el cómputo de los permisos retribuidos recogidos en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores, relativos a accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin ingreso que requiera reposo domiciliario.

El comité denuncia que Stellantis sigue contándolos como días naturales, cuando, según la doctrina del Tribunal Supremo y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, deberían ser días hábiles, según explican desde la parte sindical en una nota de prensa.

Fracaso de la mediación

Antes de llegar a esta vía judicial, ambas partes intentaron sin éxito un entendimiento. No hubo acuerdo ni en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en la reunión celebrada el 18 de julio, ni en el acto de conciliación ante los juzgados el pasado 21 de octubre.

A pesar de que existen, según los representantes de los trabajadores, “múltiples sentencias favorables” y en otras plantas del grupo en España ya se está aplicando el criterio que reclaman en Figueruelas, la empresa ha decidido defender su postura ante el juez.

Los miembros del comité de empresa de Stellantis Zaragoza tienen previsto concentrarse mañana a las 10.45 horas frente a la puerta de los juzgados, minutos antes de la vista.