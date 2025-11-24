Los embalses del Ebro están al 54% de su capacidad a las puertas del invierno

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.215 hectómetros cúbicos, el 54% de su capacidad total, el mismo porcentaje que hace una semana, a fecha 24 de noviembre de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 5.518 hectómetros cúbicos, el 71% de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 4.260 hectómetros cúbicos, el 55% de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2022, con 2.820 hectómetros cúbicos, el 36% de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 390 hectómetros cúbicos, el 58% de la capacidad máxima, un punto más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 396 hectómetros cúbicos, el 58%.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 348 hectómetros cúbicos --el 51%-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 273 hectómetros cúbicos, lo que representó el 40% de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.356 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 52% de la capacidad máxima de la cuenca.