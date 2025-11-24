¿Cómo funciona un centro con falta de conserjes, administrativos y personal de limpieza?: así se organiza el Martina Bescós de Zaragoza

Denuncian que faltan dos conserjes, dos personas de limpieza y un jefe de administración. Denuncian que la situación es ya un viejo conocido y aseguran que "así no se puede estar", que el equipo directivo ha presentado su dimisión en bloque y que el profesorado ha acordado con los sindicatos CGT, STEA, CCOO y UGT una huelga los días 2, 3 y 4 de diciembre. La AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva (Zaragoza) pone negro sobre blanco y explica cómo funciona ahora su instituto sin parte del personal.

"La falta de personal nos afecta en el día a día, en lo más básico", afirman desde la AMPA. Y los escenarios a los que se enfrentan son algunos como los siguientes. Cuentan las familias que, si necesitan ir a recoger a sus hijos al centro para llevarlo al médico, deben acudir al menos con media hora de antelación. Primero, porque al no contar con conserje, han llegado a estar cerca de un cuarto de hora a la espera de que alguien les abriera la puerta del instituto. Segundo, porque no hay personal que vaya a buscar a los alumnos para indicarles que deben salir del centro y acompañarles desde clase.

Otro escenario que les preocupa son los aseos. Comparten desde la AMPA que los baños están cerrados y solo se abren durante el horario de recreo. Para poder abrirlos, los alumnos deben pedir al conserje la llave. Pero son 900 alumnos, un solo conserje y 25 minutos de recreo. "Es inasumible", subrayan. Reclaman dos profesionales más.

Y más problemas que abordar. Madres y padres explican que, igual que los baños, hay otras muchas salas del instituto que están cerradas, también el propio centro. "¿Qué pasa si, por ejemplo, salta la alarma de incendios?", se preguntan. Serían de nuevo muchos estudiantes para muy poco personal. La AMPA agradece que no se haya dado esta situación.

Cartel de protesta por la falta de recursos puesto en el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva este jueves. / SERVICIO ESPECIAL

La falta de personal de limpieza también les hace sufrir. Las familias comparten que las papeleras de las aulas se llenan rápido y cuesta vaciarlas, que son muchas veces los propios alumnos los que, junto a sus alumnos, hacen por mantener las aulas lo más limpias posibles. Y que, el recreo, "ni imaginar" cómo está, apuntan. "Si cuesta mantener la limpieza de puertas para dentro, imagina fuera", deslizan. Ahora mismo tienen tres personas para encargarse de un instituto de 9.000 metros cuadrados y más de 900 alumnos. Reclaman al menos dos profesionales más.

No se olvidan de mencionar que tampoco cuentan con suficientes auxiliares administrativos, ya que en este momento todas las tareas recaen ahora sobre una sola persona. El número de alumnos, dicen, crece en el centro, y un profesional es el que debe asumir toda la gestión burocrática. Exigen que se incorpore al menos uno más.

Por estas razones, la asamblea de docentes del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva ha convocado una huelga de 3 días que comenzará el 2 de diciembre y terminará el 4 del mismo mes. El equipo directivo presentó a mitad de noviembre su dimisión aunque desde la AMPA aseguran que esta todavía no ha sido aceptada. Según indican, hasta que eso ocurra, si sucede, que lo dudan, los directores y jefes de estudios continúan ejerciendo sus labores. E irán a la huelga porque, reiteran, arrastran esta situación desde hace años y afirman que "es insostenible".