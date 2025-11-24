Gómez Gámez calificó de "idóneo" usar galerías de las minas de Remolinos para residuos de Mina Muga

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso Koldo recoge el documento por el que el entonces director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez Gámez, calificó de "idóneo" el uso de galerías abandonadas de las minas de sal de Remolinos como espacio para el depósito de residuos de la Mina Muga, el proyecto para la extracción de potasa, situado entre Aragón y Navarra e investigado por la UCO como uno de los focos de acción de Santos Cerdán y "su trama".

Según recoge el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras S.A. y Servinabar 2000 SL, representada por Alfonso Martínez Andrés, consiguió el visto bueno inicial de Gómez Gámez ante la solicitud para el "aprovechamiento de espacios mineros como depósito definitivo de excedentes mineros del proyecto Mina Muga, promovido por Geoalcali SL".

Así, según reza el documento, que forma parte del Análisis económico del plan de gestión de residuos mineros del proyecto Mina Muga, el entonces director general de Energía y Minas del Gobierno de Javier Lambán y ahora recientemente restituido portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza tras su aparición el pasado verano en otro informe de la UCO, señala que "el empleo de antiguas galerías de minas de sal abandonadas puede resultar idóneo para el depósito controlado de sales cloruradas (NaCl, principalmente) por la identidad del residuo que se pretende almacenar con el encajante que lo acoge". Lo hace en un documento oficial fechado el pasado 6 de julio de 2018.

A continuación, Gómez Gámez indica a Alfonso Martínez los pasos a seguir para conseguir los permisos pertinentes que permitieran, en su caso, la utilización de galerías de minas de sal de Remolinos para el depósito de residuos de la mina de potasa.

Así, le indica que presente ante el Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza una "solicitud para que sean declaradas por esta Dirección General una o más galerías como estructuras subterráneas de la sección B) de la Ley de Minas y, posteriormente, a la vista del proyecto de aprovechamiento que se redacte, previos los trámites oportunos, pueda resolverse sobre la ejecución de los trabajos de almacenamiento subterráneo".

Además, señala Gómez Gámez, que en el caso de que se eligieran "estructura o estructuras subterráneas que se pretendan aprovechar y que se enmarquen en el perímetro de un derecho de la sección C existente, de forma previa a la autorización (...) deberá declararse la compatibilidad de trabajos entre ambos proyectos".

Posteriormente, desde la empresa promotora de la Mina Muga, Geoalcali (Highfield Resources Company), destacaron que la declaración de impacto ambiental "nunca contempló esta opción" de utilizar galerías abandonadas en Remolinos para la gestión de residuos de potasa, y que la alternativa que se mantiene en el proyecto es "el sistema de backfilling seco". Esto es, la utilización de los residuos para rellenar las propias galerías creadas en la mina.

"La opción de Remolinos sólo se valoró en fases muy preliminares como una posible alternativa como muchas otras que no trascendieron por ser técnicamente inviables", concluyen desde la empresa. Cabe recordar que el proyecto de Mina Muga está paralizado por la Justicia y que está en el foco de la investigación de la UCO sobre la supuesta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo García, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.