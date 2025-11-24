La gripe se adelanta esta temporada y ya es epidemia en Aragón: Sanidad declara el nivel 2 de riesgo en Zaragoza provincia

La gripe se ha adelantado esta temporada en Aragón y ya es epidemia. En la última semana, este virus respiratorio ha dejado 63,4 casos por 100.000 habitantes, cifra con la que supera el umbral basal establecido para esta temporada, fijado en 59, 64 casos por 100.000 habitantes. La escalada de la enfermedad ha sido especialmente rápida en la provincia de Zaragoza, lo que ha llevado al Departamento de Sanidad de la DGA a declarar el nivel 2 de riesgo en la misma. Se emitirá así una orden en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) en los próximos días. En Huesca y Teruel se mantiene el nivel 1.

En concreto, es la provincia de Zaragoza la que ha experimentado un ascenso importante de los casos de gripe hasta alcanzar la semana pasada -del 17 al 23 de noviembre- 76,1 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia del virus supera así con creces el umbral basal establecido para esta temporada, que es el que indica el momento en el que la gripe es epidemia en la comunidad. Lo común es que esta situación llegue a final de diciembre o en el primer mes del año, justo después de las vacaciones de Navidad, momento clave debido a las celebraciones familiares y el aumento de los contagios. La temporada pasada, la epidemia de la gripe llegó en enero.

La situación ha llevado al Departamento de Sanidad ha declarar el nivel de riesgo 2 en Zaragoza provincia que, según ha explicado Nuria Gayán, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, implica las máximas recomendaciones de utilización de la mascarilla a los profesionales que trabajan en centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados realizando atención directa, entre otras advertencias.

Gayán ha indicado que la orden, firmada por el consejero de Sanidad de la DGA, José Luis Bancalero, será publicada en el BOA en los próximos días. La misma implicará que el nivel 2 de riesgo se extienda a las provincias de Huesca y Teruel cuando las mismas superen el umbral basal fijado para esta temporada, del que todavía se encuentran lejos al registrar 28,9 y 39,7 casos por 100.000 habitantes respectivamente.

Asimismo, la orden permitirá a la dirección de los centros sanitarios -centros de salud y hospitales-, sociosanitarios y de servicios sociales especializados- a establecer la obligación del uso de la mascarilla a los profesionales que realizan atención directa a los pacientes si así lo consideran. También se recomienda el empleo de la misma al resto de personal de los centros a pesar de que no realicen atención directa. La advertencia se extiende al resto de ciudadanos que acuden a estos espacios del cuidado de la salud, desde pacientes hasta familiares.