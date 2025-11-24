Hipotecas fijas, variables o mixtas: ¿Qué prefieren los compradores en Aragón?

En los últimos años se ha tendido a preferir las hipotecas fijas, algo coherente con la evolución de los tipos de interés (han bajado mucho más los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo que de las variables). En 2015, solo un 6% de las hipotecas concedidas eran de tipo fijo, mientras que en 2025 sube hasta el 66%. "Con el alza en los tipos registrada desde 2022, se dio un notable incremento de las hipotecas fijas y mixtas. Para el comprador aragonés, esto supone mayor previsibilidad de cuota que en las hipotecas variables y, por tanto, mayor tranquilidad y estabilidad", explica Santiago Martínez desde Ibercaja.

Cuando los tipos de interés bajan, la mayor parte se formalizan a tipo fijo, aprovechando la oportunidad. "El producto hipotecario más relevante de la última década han sido las hipotecas mixtas, a 3, 5, 7 o 10 años, donde una parte de la hipoteca es a tipo fijo, y el resto a tipo variable. Se han usado sobre todo en momentos de tipos de interés un poco más altos, o con expectativas de que puedan bajar en el futuro. Es un producto más que ha complementado a los dos tradicionalmente existentes: los de tipo fijo y variable", dice Alejandro Lanuza.

Sobre la duración, en Caja Rural de Aragón no han experimentado una variación significativa en la duración media de las hipotecas: "En los últimos diez años, prácticamente todas las operaciones hipotecarias de vivienda se realizan a una duración de entre 20 y 30 años".

Por su parte, Ibercaja detalla que la duración se ha incrementado de 23 a 25 años, si bien, sigue por debajo de los máximos del ciclo anterior, que era de 28 años).