Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hipotecas fijas, variables o mixtas: ¿Qué prefieren los compradores en Aragón?

En la última década se ha producido un cambio sustancial en la comunidad

Sede de Ibercaja en Zaragoza, en una imagen de archivo.

Sede de Ibercaja en Zaragoza, en una imagen de archivo. / Rubén Ruiz

Israel Salvador

Zaragoza

En los últimos años se ha tendido a preferir las hipotecas fijas, algo coherente con la evolución de los tipos de interés (han bajado mucho más los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo que de las variables). En 2015, solo un 6% de las hipotecas concedidas eran de tipo fijo, mientras que en 2025 sube hasta el 66%. "Con el alza en los tipos registrada desde 2022, se dio un notable incremento de las hipotecas fijas y mixtas. Para el comprador aragonés, esto supone mayor previsibilidad de cuota que en las hipotecas variables y, por tanto, mayor tranquilidad y estabilidad", explica Santiago Martínez desde Ibercaja.

Cuando los tipos de interés bajan, la mayor parte se formalizan a tipo fijo, aprovechando la oportunidad. "El producto hipotecario más relevante de la última década han sido las hipotecas mixtas, a 3, 5, 7 o 10 años, donde una parte de la hipoteca es a tipo fijo, y el resto a tipo variable. Se han usado sobre todo en momentos de tipos de interés un poco más altos, o con expectativas de que puedan bajar en el futuro. Es un producto más que ha complementado a los dos tradicionalmente existentes: los de tipo fijo y variable", dice Alejandro Lanuza.

Sobre la duración, en Caja Rural de Aragón no han experimentado una variación significativa en la duración media de las hipotecas: "En los últimos diez años, prácticamente todas las operaciones hipotecarias de vivienda se realizan a una duración de entre 20 y 30 años".

Por su parte, Ibercaja detalla que la duración se ha incrementado de 23 a 25 años, si bien, sigue por debajo de los máximos del ciclo anterior, que era de 28 años).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
  2. El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
  3. Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
  4. Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
  5. Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
  6. Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
  7. Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón
  8. Tres brotes de gastroenteritis en tres negocios de Zaragoza: hay 17 personas afectadas

La Universidad de Zaragoza busca gestor para una de las cafeterías universitarias más demandadas

La Universidad de Zaragoza busca gestor para una de las cafeterías universitarias más demandadas

Lambán en su libro póstumo: una reforma agraria más reformista que revolucionaria

Lambán en su libro póstumo: una reforma agraria más reformista que revolucionaria

¿Qué asesinatos se juzgan esta semana en la Audiencia de Zaragoza?

¿Qué asesinatos se juzgan esta semana en la Audiencia de Zaragoza?

Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: "Tenemos muchas más cosicas que pan"

Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: "Tenemos muchas más cosicas que pan"

En imágenes | Panadería Dulces Tentaciones

Qué es el 'rope jump', la nueva actividad de riesgo que llega a Aragón: "La sensación es la misma que la del salto base"

Qué es el 'rope jump', la nueva actividad de riesgo que llega a Aragón: "La sensación es la misma que la del salto base"

El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente

El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente

Un joven de Zaragoza que acaba de comprarse una vivienda con su pareja: "Tuve que dejar los estudios y ponerme a trabajar a tiempo completo"

Un joven de Zaragoza que acaba de comprarse una vivienda con su pareja: "Tuve que dejar los estudios y ponerme a trabajar a tiempo completo"
Tracking Pixel Contents