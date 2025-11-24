Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a Lambán en el Senado: Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez serán los ponentes del acto

La jornada en el Cámara Alta reunirá a figuras históricas del socialismo para honrar el legado político del expresidente de Aragón

El expresidente del Gobierno de España Felipe González y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (d), en un acto el 25 de enero de 2023, en Zaragoza.

El expresidente del Gobierno de España Felipe González y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (d), en un acto el 25 de enero de 2023, en Zaragoza. / Europa Press / Fabián Simón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El expresidente del Gobierno Felipe González, el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, y el exsecretario general de UGT Cándido Méndez serán los principales ponentes del acto de homenaje a Javier Lambán, que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado. La cita, organizada por el colectivo Fernando de los Ríos, pretende rendir tributo al expresidente aragonés, fallecido el pasado mes de agosto, y se enmarca en una jornada titulada La socialdemocracia en los territorios, concebida como un espacio de reflexión sobre el legado político y las ideas que Lambán defendió durante décadas.

El evento, de carácter In Memoriam, reunirá a figuras políticas de distintas sensibilidades dentro del socialismo español, según han explicado a Europa Press fuentes de la organización. Entre los asistentes ya confirmados figuran el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como varios expresidentes autonómicos socialistas, entre ellos Javier Fernández, quien además presidió la gestora del PSOE en 2016.

Las ausencias

El homenaje contará también con la presencia de senadores del Grupo Socialista, después de que su portavoz en la Cámara Alta, Juan Espadas, confirmara su participación. La organización extendió igualmente la invitación a la Ejecutiva Federal socialista a través de su presidenta, Cristina Narbona, aunque su asistencia está pendiente de las votaciones previstas en el Congreso ese mismo día.

No todos los presidentes autonómicos han podido sumarse al acto. El líder socialista catalán, Salvador Illa, y el asturiano Adrián Barbón han declinado la invitación —este último por coincidirle con otro compromiso en Madrid—, mientras que la presidenta navarra, María Chivite, no ha remitido respuesta.

El homenaje se celebrará en el antiguo salón de plenos del Senado, un espacio cargado de simbolismo institucional. Su convocatoria llega apenas dos meses después de la controversia vivida en las Cortes de Aragón, donde la bancada socialista se abstuvo de aplaudir el reconocimiento póstumo concedido a Lambán: el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, otorgado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Noticias relacionadas y más

La distinción, entregada el pasado 24 de septiembre, reconoce a personas cuyas trayectorias han contribuido a “consolidar los valores constitucionales” y que hayan trabajado por un país basado en la convivencia, la solidaridad, el respeto a la pluralidad y la justicia, según establece el Boletín Oficial de Aragón de junio de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
  2. El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
  3. El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
  4. Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
  5. El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
  6. Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
  7. Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
  8. Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón

La gripe se adelanta esta temporada y ya es epidemia en Aragón: Sanidad declara el nivel 2 de riesgo en Zaragoza

La gripe se adelanta esta temporada y ya es epidemia en Aragón: Sanidad declara el nivel 2 de riesgo en Zaragoza

Así cambiará la Fuente de Goya de la plaza del Pilar: la reforma mueve las majas y reduce la presencia de agua

Así cambiará la Fuente de Goya de la plaza del Pilar: la reforma mueve las majas y reduce la presencia de agua

El Supremo tumba la reducción obligatoria de la cabaña porcina

El Supremo tumba la reducción obligatoria de la cabaña porcina

Homenaje a Lambán en el Senado: Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez serán los ponentes del acto

Homenaje a Lambán en el Senado: Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez serán los ponentes del acto

Comienza el 'sorteazo' de Zaragoza para fomentar compras navideñas en el Casco Histórico

Comienza el 'sorteazo' de Zaragoza para fomentar compras navideñas en el Casco Histórico

Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón

Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón

Comienza la temporada de esquí en Aragón: cuándo y dónde nevará más en las horas previas

Comienza la temporada de esquí en Aragón: cuándo y dónde nevará más en las horas previas

Viogén en Zaragoza: la Policía Local tendrá una nueva unidad contra la violencia machista

Viogén en Zaragoza: la Policía Local tendrá una nueva unidad contra la violencia machista
Tracking Pixel Contents