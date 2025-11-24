Homenaje a Lambán en el Senado: Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez serán los ponentes del acto

El expresidente del Gobierno Felipe González, el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, y el exsecretario general de UGT Cándido Méndez serán los principales ponentes del acto de homenaje a Javier Lambán, que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado. La cita, organizada por el colectivo Fernando de los Ríos, pretende rendir tributo al expresidente aragonés, fallecido el pasado mes de agosto, y se enmarca en una jornada titulada La socialdemocracia en los territorios, concebida como un espacio de reflexión sobre el legado político y las ideas que Lambán defendió durante décadas.

El evento, de carácter In Memoriam, reunirá a figuras políticas de distintas sensibilidades dentro del socialismo español, según han explicado a Europa Press fuentes de la organización. Entre los asistentes ya confirmados figuran el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como varios expresidentes autonómicos socialistas, entre ellos Javier Fernández, quien además presidió la gestora del PSOE en 2016.

Las ausencias

El homenaje contará también con la presencia de senadores del Grupo Socialista, después de que su portavoz en la Cámara Alta, Juan Espadas, confirmara su participación. La organización extendió igualmente la invitación a la Ejecutiva Federal socialista a través de su presidenta, Cristina Narbona, aunque su asistencia está pendiente de las votaciones previstas en el Congreso ese mismo día.

No todos los presidentes autonómicos han podido sumarse al acto. El líder socialista catalán, Salvador Illa, y el asturiano Adrián Barbón han declinado la invitación —este último por coincidirle con otro compromiso en Madrid—, mientras que la presidenta navarra, María Chivite, no ha remitido respuesta.

El homenaje se celebrará en el antiguo salón de plenos del Senado, un espacio cargado de simbolismo institucional. Su convocatoria llega apenas dos meses después de la controversia vivida en las Cortes de Aragón, donde la bancada socialista se abstuvo de aplaudir el reconocimiento póstumo concedido a Lambán: el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, otorgado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

La distinción, entregada el pasado 24 de septiembre, reconoce a personas cuyas trayectorias han contribuido a “consolidar los valores constitucionales” y que hayan trabajado por un país basado en la convivencia, la solidaridad, el respeto a la pluralidad y la justicia, según establece el Boletín Oficial de Aragón de junio de 2024.