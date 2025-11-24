Huelga en Jevaso: seguimiento total en la auxiliar de Inditex y concentración frente a Zara en Zaragoza

El seguimiento de la huelga convocada en la planta de Jevaso en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha alcanzado el 100% en la plantilla fija, según han informado fuentes de CCOO, que ha promovido el paro junto a UGT. Esta adhesión masiva se produce en una jornada de protesta que coincide con el pico de actividad del Black Friday y que se ha producido por el conflicto laboral abierto por la aplicación en la del nuevo convenio colectivo del sector en esta auxiliar del grupo Inditex.

Los cerca de 300 empleados fijos de la planta zaragozana, uno de los principales centros de proveedores de gigante gallego de la moda en Aragón, han paralizado por completo sus operaciones logísticas y de acabado de prendas. A esta cifra se suman alrededor de un centenar de fijos discontinuos en periodos de alta carga, aunque el seguimiento se centra en el núcleo permanente de la plantilla.

Jevaso, que presta servicios integrales como gestión de devoluciones, planchado y triangulación de envíos para firmas como Zara, encara así un impacto directo en su cadena de suministro durante la campaña comercial más intensa del año si no se resuelve el conflicto laboral.

Concentración matutina frente a la tienda de Zara

Como muestra de solidaridad y presión, decenas de trabajadores se han concentrado esta mañana en la glorieta Sasera de Zaragoza, frente a las puertas de la tienda Zara ubicada en el número 3 del paseo de las Damas, en el centro de la capital aragonesa.

La movilización, convocada entre las 10.00 y las 12.00 horas, ha reunido a decenas de empleados y representantes sindicales, que han denunciado públicamente el "incumplimiento del espíritu del convenio" por parte de la empresa. Banderas y pancartas con lemas como 'Que no planchen tus derechos', "Jevaso respeta lo acordado' o 'Condiciones dignas para la plantilla de Jevaso' han visibilizado la protesta en una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad, atrayendo la atención de clientes y viandantes.

Origen del conflicto: absorción de pluses

Víctor Fortuño, asesor de la Federación de Industria de CCOO Aragón, ha calificado el seguimiento como "un éxito rotundo que demuestra la unidad de la plantilla y la injusticia de la posición de Jevaso". En declaraciones durante la concentración, ha reiterado que la huelga es el resultado de "no respetar" los acuerdos internos de la compañía, que protegen pluses como la antigüedad y la asistencia de cualquier compensación o absorción.

El paro, que ha sido convocado en todos los centros de Jevaso en España, responde a la interpretación "incorrecta" del nuevo convenio colectivo de la industria textil y de la confección 2024-2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de octubre. Este acuerdo, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, establece un incremento salarial del 3,3% anual y un Salario Mínimo Garantizado (SMG) por encima del SMI, con un impacto notable en sectores mayoritariamente feminizados como el textil.

Sin embargo, los sindicatos denuncian que Jevaso ha compensado y absorbido complementos salariales preexistentes (como antigüedad, mejora voluntaria y premio de asistencia) para cubrir el SMG, lo que reduce las retribuciones reales de los trabajadores más precarios. Un acuerdo interno de la empresa prohíbe explícitamente esta práctica, lo que ha generado un choque interpretativo y la escalada a la huelga.