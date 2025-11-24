Lambán en su libro póstumo: una reforma agraria más reformista que revolucionaria

La reforma agraria es de mucho más interés que la Constitución, aseguró Miguel de Unamuno en septiembre de 1931. Una máxima que explora a fondo el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en un libro póstumo en el que estudia cómo se trató de llevarla a cabo en la comunidad entre los años 1931 y 1936 por ser uno de los procesos históricos «más característicos y trascendentales» de las últimas décadas. De hecho, avanza que el campo aragonés está en el tiempo actual «quizá necesitado de otra reforma agraria de signo totalmente distinto a la de hace noventa años».

El libro, editado por Doce Robles con el subtítulo de Comunales, latifundios y colectividades campesinas se presenta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Como recuerda el historiador Alberto Sabio, encargado de dirigir la tesis doctoral que está en la base de la publicación, Lambán aborda uno de los proyectos «más ambiciosos y controvertidos» del pasado reciente cuando un país de grandes latifundios, con enormes desigualdades y con una masa campesina que se encontraba al borde de la miseria trató de modernizar el acceso a la tierra.

Hasta casi el último momento Lambán estuvo convencido de que podría ver publicada la obra y trabajó duramente en la adaptación del texto académico en formato divulgativo. «El texto está concebido casi como un homenaje a los alcaldes y concejales de la República que defendían la necesidad de una reforma agraria hasta el punto de que muchos pagaron este empeño con sus vidas», indica Sabio.

Lambán inició su investigación en 2004, impulsado en gran medida por los recuerdos familiares en las Cinco Villas, una de las comarcas aragonesas donde más efecto causó el proyecto legislativo de los gobiernos de la República. «Su interés por este periodo fructificó en los paseos con su padre por la plana de la colectividad cuando le hablaba de jornaleros y pequeños labradores trabajando las tierras en común", destaca el director de la tesis.

Durante el periodo de investigación, que duró casi diez años, visitaron archivos y hemerotecas para desbrozar un proyecto de modernización del medio rural que durante los años republicanos siempre fue, en opinión de Lambán, «fundamentalmente más reformista que revolucionario». Además, sirve como una detallada radiografía sobre cómo era la población aragonesa durante la II República, con sus miedos y sus esperanzas.

El ideal de cambio se esfumó en 1936 con el estallido de la guerra civil. Precisamente, el autor considera en una de sus conclusiones que la reforma agraria, centrada en el deseo de reducir las desigualdades sociales y de devolver a los campesinos tierras comunales usurpadas durante siglos por la nobleza española, fue una de las causas importantes del conflicto.

Defensa del municipalismo

Para Lambán el corazón de estas reformas estaba en su defensa del municipalismo. Pues como exalcalde de Ejea sabía que los montes comunales tienen una gran trascendencia para la sostenibilidad municipal. «En aquella época subió muchas veces a las falsas del ayuntamiento donde se guardaban los legajos amarillentos que explicaban aquellos procesos», señala Sabio.

La obra se cierra con una mirada al futuro del campo aragonés. «El problema no es el paro; el problema es la despoblación, una cuestión que, tal y como se plantea, no tiene solución, aunque haya muchos que predican mitos y timos al respecto», escribe.

En su opinión el desafío actual «radica en impulsar un modelo de desarrollo rural sostenible económica y medioambientalmente, en la que los recursos estén bien cuidados y aprovechados y las gentes que se asienten en los pueblos, al margen del número, disfruten de un buen nivel de vida». Aunque eso sí, lanza su mensaje sin visos de nostalgia. «Todos los propósitos que conformaban el programa de reforma agraria republicana quedaron definitivamente obsoletos hace más de sesenta años», concluye.