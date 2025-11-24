El nuevo Quirónsalud de Zaragoza se convierte en el primer hospital privado universitario de Aragón: "Cuando existe falta de profesionales, la obligación política es optimizar los recursos"

El nuevo Quirónsalud de Zaragoza, ubicado en el distrito de Casablanca, es el primer hospital privado universitario de Aragón desde septiembre, aunque ha sido este último lunes de noviembre cuando ha tenido lugar el acto oficial de presentación del mismo como centro educativo en el que se formarán, al menos, los alumnos de Medicina de la Universidad San Jorge (USJ) que han estrenado el grado de Medicina este curso escolar. Al acto ha acudido el consejero de Sanidad de la DGA, José Luis Bancalero, que ha celebrado que a los cinco hospitales universitarios públicos de la comunidad se sume uno más, y ha retado a Quirónsalud a que se plantee la formación de especialistas en un futuro.

"Cuando existe falta de profesionales, la obligación política es ponerse manos a la obra y conseguir optimizar y utilizar todos los recursos que tenga la sociedad, sean públicos o privados, para dar esa cobertura y esa sistencia santiaria que, no olvidemos, es un derecho recogido en la Constitución", ha indicado Bancalero como celebración de que el Quirónsalud sea ya hospital universitario porque, ha apuntado, "suma a esas capacidades" que son necesarias en la actualidad y más en un momento en el que Aragón, como otras comunidades autónomas, sufre un déficit de personal sanitario. "No se trata de sustituir al sistema público, se trata de complementarlo", ha remarcado el consejero.

El acto de presentación de Quirónsalud como centro universitario llega después de que el pasado mes de septiembre el Gobierno de Aragón emitiera una orden conjunta -publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el viernes 12 de septiembre- a través de los departamentos de Sanidad y de Empleo, Ciencia y Universidades por la que se declaró que se cumplían oficialmente los requisitos necesarios para que este hospital fuera denominado centro universitario vinculado a la USJ. La orden

A la presentación del nuevo hospital Quirónsalud como centro universitario han asisido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés; la rectora de la universidad San Jorge, Silvia Carrascal, el director territorial de Quirónsalud en Aragón y Cataluña, Germán Barraqueta, y el gerente de los hospitales del grupo en Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal.