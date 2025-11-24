El pequeño pueblo de Teruel donde se elaboran algunos de los mejores quesos del mundo

En el corazón de la provincia de Teruel, a 40 minutos en coche de su capital, se encuentra Mezquita de Jarque, un pequeño pueblo de apenas 81 habitantes, según los datos del INE en 2024, que a pesar de su tamaño, se está abriendo un hueco gracias a su gastronomía. Situado en la Comarca de las Cuencas Mineras, a unos 1.300 metros de altura, el pueblo ha conservado a lo largo de los años un fuerte vínculo con la tierra y sus recursos, lo que ha permitido el desarrollo de una ganadería de calidad y la elaboración de alimentos con identidad propia.

La cría de ovejas y cabras ha sido una práctica común en la zona, favorecida por el clima seco propio de la provincia de Teruel y su altitud, lo que influye directamente en la calidad de la leche y también en la elaboración de unos quesos con un sabor único. Esta localidad es el hogar de una fábrica de quesos artesanos de reconocido prestigio nacional e internacional, Quesos La Val, que acaba de lograr 8 medallas en los World Cheese Awards, el concurso internacional de quesos más prestigioso del mundo, celebrado en Suiza, donde ha conquistado los paladares más exigentes.

Entres estos reconocimientos, destacan las dos medallas de plata logrados por sus quesos Flor Curado de Oveja y Flor Curado de Cabra. Además, se ha hecho con otros seis bronces con sus quesos Semicurado de Oveja, la Val Curado de Oveja, Semicurado con Paté de Trufa Negra, Al Pimentón Picante, Al Romero y la Pimienta.

Quesos La Val ha logrado ocho medallas en los recientes World Cheese Awards celebrados en Suiza. / PON ARAGÓN EN TU MESA

Qué hacer en tu visita a Mezquita de Jarque

Más allá del queso, este pueblo representa un ejemplo de cómo la dedicación y el compromiso con la tradición pueden llevar a un pequeño rincón de Aragón a convertirse en un referente gastronómico a nivel mundial. Además de sus quesos artesanales y su entorno privilegiado, Mezquita de Jarque ofrece numerosos planes que bien merecen una visita.

La belleza del entorno natural y la tranquilidad que se respira en este municipio hacen de este pueblo un destino perfecto para una escapada rural que permita desconectar de la rutina diaria y el ejetreado estilo de vida de las ciudades. Este pintoresco pueblo de Teruel ofrece un amplio abanido de actividades que combinan la naturaleza, la cultura y la historia local:

Ruta de senderismo por el valle del río La Val: desde el pueblo salen varias rutas de senderismo hacia el valle del río La Val, que atraviesan paisajes de montaña, zonas esteparias y bosques de pinar. Un entorno ideal para pasear con calma.

Visita al patrimonio del pueblo: En el pueblo destaca la iglesia parroquial de San Lorenzo con su preciosa portada y torre de mampostería, así como la ermita de la Virgen de la Rosa del siglo XVII con unos murales muy interesantes.

Actividad BTT o cicloturismo por la zona: Existe una ruta homologada circular para bicicleta de montaña (BTT) que parte de Mezquita de Jarque, recorre la zona de la Sierra de San Just y regresa, permitiendo disfrutar del terreno y la naturaleza.

Disfrutar de la tranquilidad rural y desconectar: Mezquita de Jarque es un municipio muy acogedor, ideal para desconectar del bullicio y pasar un fin de semana tranquilo. Busca alojamiento rural y planifica algo ligero para cada día — paseo, lectura, naturaleza — sin prisas.

Ruta de BTT por los alrededores de Mezquita de Jarque, en Teruel. / WIKILOC

Además, la comarca de Cuencas Mineras es conocida por su pasado y patrimonio industrial minero, y su valioso patrimonio natural y geológico. Cerca de Mezquita de Jarque se puede visitar el Museo de la Minería de Escucha, el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas, el Parque Geológico de Aliaga y el Observatorio Astronómico de Montalbán.

También son recomendables los senderos naturales, como el GR 262 que rodea el embalse de Las Parras, y los castillos, como el de Aliaga, para disfrutar de la historia del lugar.

La tradición quesera de Mezquita de Jarque

La producción de queso artesano es un elemento muy significativo dentro de la actividad económica y cultural del pequeño municipio de Mezquita de Jarque (Teruel). en la localidad se ubica la fábrica de Quesos La Val, fundada en 1998 con el objetivo de elaborar productos totalmente artesanales, integrando todo el proceso desde la ganadería hasta el queso final.

En sus inicios la empresa utilizaba exclusivamente leche de su propia ganadería. Con el tiempo y con el aumento de la producción, comenzó a recibir leche de otras ganaderías de la zona para satisfacer la demanda. Hoy día la fábrica está en el Polígono Los Planos, dentro del término municipal de Mezquita de Jarque.

La localidad turolense cuenta con una larga tradición quesera. / QUESOS LA VAL

La quesería produce, principalmente, quesos con leche de oveja (leche cruda) y también de cabra (leche pasteurizada en algunos casos). Ofrece diferentes tipos de quesos semicurados, curados, aromatizados con romero, trufa negra, etc.

¿Qué puedes hacer si visitas el pueblo?

Visitar la quesería: Quesos La Val ofrece visita guiada y cata para aficionados , lo que permite conocer el proceso de fabricación y maduración del queso.

Comprar productos artesanos: los quesos están disponibles para compra allí o para envío online, lo que permite disfrutar de estos productos también en casa.

Degustar en una comida o cena local: aprovechar para probar un queso semicurado u aromatizado del lugar como parte de la gastronomía local en alguno de los restaurantes de la comarca, integrado dentro de las recetas tradicionales de la zona.

Iglesia de San Lorenzo Mártir en Mezquita de Jarque, comarca de las Cuencas Mineras, Teruel. / WIKIPEDIA

La Iglesia de San Lorenzo de Mezquita de Jarque

Uno de los principales atractivos turísticos de la Mezquita de Jarque es su patrimonio histórico y cultural, que incluye la Iglesia de San Lorenzo, un templo construido a fianles del siglo XVI de estilo gótico tardío y con portada renacentista. Además, las calles del pueblo están salpicadas de casas de piedra y edificios antiguos que evocan la rica historia de la región.

Mezquita de Jarque es también un destino ideal para los amantes de la naturaleza, ya que está ubicada en un entorno natural privilegiado rodeado de montañas y campos de cultivo. Los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y paseos a caballo, así como degustar la exquisita gastronomía local en los bares y restaurantes del pueblo.

En definitiva, la Mezquita de Jarque es una joya escondida en el corazón de Aragón que ofrece una experiencia auténtica y única para aquellos que buscan la tranquilidad, la naturaleza y la cultura en un ambiente acogedor y hospitalario, y con una gastronomía local de fama mundial.