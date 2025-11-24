El reto de firmar una hipoteca en Aragón: estos son los perfiles más habituales en el contexto actual de la vivienda

La edad media de la persona que contrata una hipoteca ha ido elevándose en Aragón, como viene observándose en el resto de España, hasta niveles alrededor de los 40 años. La comunidad autónoma ha cambiado el perfil del comprador de vivienda, que espera a disponer de estabilidad laboral y ahorros suficientes antes de decidirse a adquirir un hogar en propiedad.

El retraso en la emancipación y cursar estudios universitarios más largos, incluida la formación de posgrado, tampoco ayuda a rebajar la edad de adquisición. Esa seguridad económica previa al endeudamiento implica disponer de efectivo para afrontar la entrada y los gastos asociados. El perfil del solicitante de crédito es el de una persona solvente, con ahorros suficientes (equivalentes al 20% del importe de la vivienda más gastos). "Son mayoritariamente solteros y con estudios universitarios en el 50% de los casos", explica Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

Gran parte de la demanda sigue correspondiendo a compradores que adquieren vivienda por primera vez y que necesitan financiación. "Ese incremento de demanda y precios está provocando que muchos compradores tomen decisiones más rápidas y que la capacidad de negociación del cliente medio sea inferior", añade.

La gente joven busca viviendas de protección oficial o viviendas de segunda mano, mientras que el perfil mayoritario de nuevos hipotecados es en 2025 el comprador de mediana edad: "La vivienda libre y en barrios mejor situados son adquiridas por estos compradores, que venden su residencia actual y compran otra de mayor calidad y precio en mejores zonas de las ciudades", apunta por su parte Alejandro Lanuza, director de Zona de Caja Rural de Aragón.

Se da la circunstancia de que esa vivienda de segunda mano es a la que aspira el mercado joven que "no puede acceder directamente a pisos de mayor precio en mejores sitios", incide. Otro factor a considerar son los cambios sociales y demográficos. Existe una demanda creciente por factores como la inmigración y la proliferación de hogares unipersonales.

Mayor financiación

El papel de las entidades financieras se ha hecho, si cabe, más relevante. Existe mayor necesidad de financiación: al incrementarse los precios, un mayor porcentaje de los compradores necesita hipoteca y con condiciones de empleo estables para acceder al préstamo. "Con una buena información y un acompañamiento profesional, como el que ofrece Ibercaja, contratar una hipoteca en Aragón puede hacerse con plena confianza y seguridad", destaca Martínez.

El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda ha aumentado en una década en Aragón, entre agosto de 2015 y el de este año, último en el que hay registros, un 31%, hasta situarse en 134.950 euros. Aragón es así la segunda comunidad, tras Extremadura, en la que menos ha aumentado el precio de la hipoteca en la última década.

El importe medio de las hipotecas se suele comportar a largo plazo de forma similar al precio de la vivienda, si bien, se pueden producir divergencias temporales según la evolución del tipo de interés. "Cuando suben, el importe medio suele aumentar menos que el precio de la vivienda, ya que, para el mismo importe, aumenta la cuota mensual, y esto limita su capacidad de endeudamiento. Cuando bajan, como en el último año, suele suceder lo contrario", indica Martínez.

En el caso de Aragón se trata de un crecimiento razonable. Representa en torno a un 3 % de crecimiento anual, muy en línea de la inflación durante ese mismo periodo. "El resto del país experimenta un comportamiento distinto debido a otros motivos que han influido en ese crecimiento", aporta Lanuza.

La cuota mensual

El coste de las hipotecas con el mismo endeudamiento se ha reducido respecto a 2015, ya que han bajado los tipos de interés. En agosto, según los datos del INE, el tipo de interés de las nuevas hipotecas era del 2,89%, (-35 puntos básicos respecto al mismo mes de 2015).

La caída ha sido especialmente llamativa en las hipotecas a tipo fijo, que se concedían al 4,30% en agosto de 2015 y solo al 2,85% en el mismo mes de 2025: "Si consideramos estos valores y que los plazos medios de las hipotecas concedidas han subido de 23 a 25 años, la cuota mensual de una hipoteca de 102.038 euros (importe medio de agosto de 2015) sería de unos 525 euros, mientras que una hipoteca de 134.950 euros (importe medio de agosto de 2025) llevaría a una cuota de unos 630. Esto supone una subida de 105 o, en términos porcentuales, del 20%, que es algo menos de lo que han subido los salarios en Aragón desde 2015 (23%)", relata el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

Los tipos de interés en los últimos años han ido fluctuando mucho. Cuando los tipos de interés bajan, automáticamente se incrementa la demanda de compra de vivienda. "Incluso con el Euribor al 4% como llegó a estar el año pasado, hubo una alta demanda de compra de vivienda, y por tanto de financiación. Los tipos de interés son un aspecto importante, pero es más relevante aún el precio de la vivienda y la oferta disponible", manifiesta el director de Zona de Caja Rural de Aragón.

El factor del turismo

En Aragón, el aumento del precio de la hipoteca en la última década ha sido menor. Hay factores que explican esta situación. El aspecto más diferencial es el turismo. En las zonas más turísticas hay un volumen muy importante de compradores extranjeros, con rentas elevadas y que buscan una vivienda en zonas costeras o grandes ciudades por la mejor calidad de vida que encuentran generalmente en España. "Unos vienen a pasar temporadas en una segunda residencia, y otros se mudan a vivir cuando llegan a la jubilación", considera Lanuza.

A una mayor demanda provocada por este perfil de compradores se suma una menor oferta de pisos vinculada al crecimiento de casas y apartamentos de alquiler turísticos. "Estos aspectos, unidos a un ritmo de construcción bajo, han provocado que en esas zonas el incremento del coste de la vivienda haya sido muy superior al de Aragón", termina.

Por parte de Ibercaja, otro de los motivos que dan respuesta al incremento en Aragón es la menor subida de los precios de la vivienda: "Según los datos de las tasaciones que ofrece el Ministerio, en el primer semestre, los precios de la vivienda habían subido en Aragón un 26% respecto al mismo periodo de 2015, mientras que el aumento en el conjunto de España era del 41%". En opinión de los expertos, los precios de la vivienda van a seguir subiendo y el importe medio de las hipotecas va a mantener una tendencia similar, ya que no esperan grandes cambios.