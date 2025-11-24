Cae la vacunación de la gripe en la población de 60 a 80 años de Aragón: Sanidad llama a la inmunización ante unas coberturas que "preocupan"

La curva de la gripe ha escalado de forma rápida en Zaragoza y, con el mes de noviembre todavía sin terminar, el virus ya es epidemia en Aragón. Entre las causas del adelanto está la bajada de la cobertura de la vacunación, que ha descendido respecto a la temporada pasada en los mayores de entre 60 y 80 años. Así lo ha informado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, que ha detallado que se ha inoculado un 25,38% de la población entre estas edades, lo que representa una bajada de cuatro puntos respecto a la misma semana del año pasado (29%). Ante esta situación, desde Sanidad han llamado a los ciudadanos a la vacunación, especialmente a los de este grupo de edad.

"Nos preocupan verdaderamente las coberturas en el grupo de 60 a 80 años", ha indicado María Teresa Clares, directora del área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (Salud), que ha concretado que, hasta ahora, se han administrado 158.000 vacunas de gripe en Aragón.

Si se atiende a otros grupos de edades, la cobertura de vacunación de la gripe se mantiene de forma semejante a la del año pasado a estas alturas, cuando el virus respiratorio todavía no era epidemia. En concreto, a fecha de 16 de noviembre, se había inoculado un 61,67% de los mayores de 80 años en Aragón. En la misma semana del año pasado había recibido la dosis un 62% de la población de este rango de edad. Es decir, muy similar.

Mientras en los mayores o bien ha descendido o bien se ha mantenido estable los niveles de inoculación de la gripe, en los más pequeños ha mejorado "notablemente", en parte por la ampliación de la campaña de vacunación escolar por la que profesionales sanitarios vacunan a los más pequeños en los colegios. En concreto, la cobertura de los menores de hasta cinco años ha sido de un 34,29%, que son cerca de ocho puntos más que en la misma semana de 2024, cuando el porcentaje era del 26%.

En concreto han participado 61 centros de salud que han vacunado en 127 colegios, que son 98 más que el año pasado, cuando solo participaron 29 escuelas. Otra diferencia respecto al pasado curso, cuando se puso en marcha la campaña de vacunación escolar, es que se ha ampliado la vacunación a los tres ciclos de Infantil, mientras que en 2024 se ofreció solo a los niños de 1º y 2º.

En total, ha participado en la campaña cerca de un 35% de los escolares: de los 8.572 alumnos a los que se ofreció esta vacunación escolar, la han recibido 2.973. En concreto, en Zaragoza ha participado un 38% de los niños, que son 1.944 de los 5.116 invitados a la campaña. En Teruel, el porcentaje ha sido del 32,4% (390 pequeños han recibido la dosis) y, en Huesca, del 28,4% (639 menores).

Con todo, Gayán ha apuntado que los datos actuales no son los definitivos y que estos podrían incrementarse cuando se conozca de forma segura la diferencia entre los pequeños citados a la vacunación y los que han recibido la dosis, por lo que el porcentaje podría superar el 35%.

Además, este año se ha ampliado en tres años el grupo de edad de la vacunación infantil de gripe en Aragón, por lo que ahora comprende a la población infantil desde los 6 meses hasta cumplir los 8 años. La cobertura ha sido del 26%.

Vacunación del covid

Gayán ha concretado también que los datos de vacunación contra el covid están todavía en fase de validación. Se darán en las próximas semanas. Con todo, ha detallado que no se podrán comparar con anteriores temporadas ya que en esta se ha reducido la población diana, al recomendarse la dosis a mayores de 70 años y no de 60, como en veces anteriores.

Por otro lado, en esta campaña de vacunación de la gripe se ha ofrecido, por primera vez en la comunidad aragonesa, la inmunización frente el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a los mayores de 60 años que viven en centros residenciales y a personas con determinadas patologías de muy alto riesgo, como es el trasplante de pulmón trasplante de progenitores hematopoyéticos a partir de 50 años.

La inmunización en residencias comenzó el 1 de octubre y ya ha finalizado. El número de personas mayores que han recibido esta protección ha sido de 11.953, sobre una población total de 18.044 personas. La cobertura alcanzada ha sido del 66,24%, siendo este un resultado satisfactorio, tratándose de la primera temporada en que se ha introducido.

Además, se ha administrado la inmunización frente a VRS a 4.926 personas patologías de alto riesgo, como trasplante de pulmón o trasplante de progenitores hematopoyéticos, mayores de 50 años de edad.