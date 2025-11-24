Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón

El lince ibérico ya tiene reservado un hueco en la provincia de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha publicado este lunes el convenio con la finca natural en la que se realizarán los trabajos iniciales para la reintroducción de la especie. El terreno se encuentra en la cuenca del río Huerva y el Ejecutivo autonómico se compromete a crear el equipo de trabajo necesario para la atención, vigilancia y alimentación de los felinos que puedan ser liberados en los cercados que se crearán y un seguimiento de su comportamiento para garantizar su adaptación.

La reintroducción de esta especie se enmarca dentro de la Estrategia para la conservación del lince ibérico en España y Portugal, cuyo objetivo es crear nuevas poblaciones de esta especie en zonas que ofrezcan las condiciones idóneas para su supervivencia. El convenio suscrito explica que la vuelta del animal salvaje a la comunidad será en la finca «Acampo Armijo», que se localiza al sur del municipio de Zaragoza, entre el corredor de la Z-40 y La Plana.

Este proyecto busca reintroducir al lince ibérico, un depredador clave para el equilibrio ecológico, en varias zonas del territorio aragonés. Los estudios técnicos han identificado dos áreas óptimas para la reintroducción, como la Sierra de Alcubierre y la cuenca del Huerva. Estas zonas, que históricamente acogieron al lince, ofrecen las condiciones necesarias en términos de hábitat y abundancia de conejos, su presa principal, dado que componen el 90% de su dieta.

Los procesos participativos desarrollados por la consejería de Agricultura descartaron finalmente la futura presencia del animal en la comarca de los Monegros, pero siguió adelante en Zaragoza. En este momento se está pendiente, una vez cerrado el convenio, sobre si el Ministerio de Medio Ambiente decide enviar ejemplares a la finca elegida en la capital aragonesa. Está previsto que este viernes se realice la reunión para decidir el reparto.