El tiempo en el Pirineo en la antesala del inicio de la temporada de esquí en Aragón: cuándo y dónde nevará más

La temporada de esquí comienza a descontar los días para su inicio en Aragón. El favorable escenario que ha dejado la sucesión de borrascas y frentes atlánticos en las últimas semanas por España ha permitido tomar a Aramón una decisión para nada habitual en los últimos años: abrir parte de sus pistas en noviembre. Astún y Candanchú, por su parte, no han desvelado todavía sus planes.

El espesor de las nevadas caídas y las bajas temperaturas registradas en los últimos días han permitido poner a trabajar sus sistemas de innivación, de manera que, si todo continúa tal y como avanzan las previsiones meteorológicas, las estaciones de Formigal y Cerler-Benasque recibirán a sus primeros clientes este próximo sábado 29. Las de Javalambre y Valdelinares deberán esperar alguna semana más, al menos hasta el puente de la Constitución.

Así pues, si nada se tuerce, esta será la hoja de ruta del gigante aragonés de la nieve, que al menos se garantizaría un arranque de temporada prometedor ganándole días al calendario respecto a años anteriores, en los que se habían visto obligados a llevar el estreno bien entrado diciembre.

El escenario este año es diametralmente opuesto. Este lunes, las pistas de Formigal y las pistas de Candanchú y Astún por encima de los 1.500 metros lucen un prometedor manto blanco mientras continúan cayendo copos. Y así va a continuar durante la madrugada y primeras horas del martes en prácticamente todos los valles del Pirineo.

Tanto es así, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieve en el Pirineo, con acumulados de hasta 10 centímetros en 24 horas, especialmente en la cara occidental. La alerta continuará activa, al menos, hasta el miércoles. La cota descenderá hasta los 1.000-1.100 metros.

A partir del miércoles

La nieve caerá de manera generalizada en los valles de Hecho y Ansó, de Aragón y Benasque, es decir, apuntalará el espesor en todas las pistas de esquí pirenaicas. Respecto a Javalambre y Valdelinares, en Teruel, también se espera nieve, pero de manera más discreta que en la cordillera oscense.

Durante la madrugada del miércoles las nevadas remitirá en los valles occidentales, pero a primeras horas de la mañana lo hará, y de manera considerable, en los centrales y, especialmente, orientales. A partir del mediodía, la amenaza de nieve desaparecerá, aunque las temperaturas, con máximas de 5 y 6 grados, garantizará la conservación de lo caído durante las horas previas.

El jueves se producirán chubascos en el tercio norte de la comunidad, aunque afectará de manera intermitente a unas zonas u otras. Las temperaturas en alta montañas subirán algún grado, pero se mantendrán por debajo de los 8 grados.

De cara al fin de semana, aunque la incertidumbre aumenta a la hora de hacer cualquier predicción, la Aemet avanza que podría llover en el valle de Benasque, y las temperaturas sí que experimentarán una subida considerable, con máximas de entre 12 y 15 grados y mínimas que estarán sobre 0. El sábado y domingo volverán a caer las temperaturas en ambos extremos y lluvias generalizadas, que podrían ser en forma de nieve en el conjunto del Pirineo. Especialmente probable, en estos momentos, será en el valle de Benasque y de Ordesa, y algo menor en el de Tena y de Aragón.