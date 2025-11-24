Las tormentas arrasan más de un millón de hectáreas de campo en Aragón durante este 2025
Las indemnizaciones se han disparado casi hasta los 70 millones de euros y solamente Castilla-La Mancha presenta más daños en terreno agrícola
El sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha superado por primera vez el millón de hectáreas declaradas con siniestro en 2025 por los fenómenos tormentosos y Aragón, con 68 millones de euros, ha sido la segunda comunidad tras Castilla-La Mancha, que ha presentado los mayores importes de indemnización.
Se trata de un registro inédito en los 45 años de existencia de Agroseguro y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 857.949 hectáreas.
La estimación de indemnizaciones por fenómenos como tormentas de pedrisco, lluvias torrenciales o persistentes y viento han alcanzado los 446 millones de euros (en su mayoría abonados) en 2025, la cifra más elevada registrada hasta ahora en un año.
Agroseguro ha destacado que los daños registrados corresponden a 27 líneas de seguro diferentes, entre las que destacan los frutales (152 millones de euros), herbáceos extensivos (106 millones), uva de vino (64 millones), hortalizas (49 millones) y cítricos (37 millones).
Castilla-La Mancha, con 78 millones de euros, y Aragón, con 68 millones, han sido las comunidades que han presentado los mayores importes de indemnización por actividad tormentosa.
Si se suman los demás riesgos cubiertos por el seguro agrario, las indemnizaciones estimadas de 2025 (a 31 de octubre) asciende a 694 millones de euros, una cifra elevada debido a la realidad climática, marcada por fenómenos meteorológicos más recurrentes e intensos, así como al aumento constante del aseguramiento, según un comunicado.
Las tormentas han descargado a lo largo de todo 2025, agravándose en mayo, junio (con 460.000 hectáreas siniestradas ese mes) y julio, si bien la cifra del millón de hectáreas se ha alcanzado a finales de octubre tras tormentas puntuales.
Para gestionar tal superficie de siniestros, Agroseguro ha contado con un contingente de unos 350 peritos colaboradores.
