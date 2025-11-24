Un pueblo de Zaragoza se moviliza para rescatar una emblemática casa solariega del patrimonio aragonés

Hispania Nostra ha vuelto a poner su plataforma de crowfunding al servicio de la asociación sin ánimo de lucro Ontinar Amigos de la Cultura, dedicada a la conservación de la arquitectura civil rural, para continuar con la restauración de la Casa Solariega de los Franco de Bernabé, un emblemático edificio de Montón, en la provincia de Zaragoza. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para finalizar los trabajos de consolidación y rehabilitación de esta joya patrimonial, clave para preservar la identidad y la historia del pueblo.

La casa solariega de los Franco de Bernabé, cerrada desde los años 70, fue salvada del derribo en octubre de 2020 gracias a la acción, de nuevo conjunta, de Ontinar e Hispania Nostra y la catalogación del inmueble por parte del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Tras lograr la conservación del edificio, la asociación ha continuado trabajando incansablemente para asegurar su restauración y su uso como un espacio comunitario para todos los vecinos de Montón. Sin embargo, el proceso de restauración sigue siendo un desafío debido a la falta de recursos en el pequeño municipio, lo que hace imprescindible el apoyo de la ciudadanía para garantizar que la casa solariega recupere su esplendor y se preserve para las generaciones futuras.

Panorámica de Montón / MONTÓN DE JILOCA

Campañas previas y avances significativos

Desde el lanzamiento de la primera campaña de micromecenazgo, también a través de la plataforma Hispania Nostra, en diciembre de 2021, Ontinar ha logrado avances sustanciales en la restauración de la casa, incluyendo la consolidación de la estructura, la impermeabilización provisional de la cubierta y la mejora de la accesibilidad al inmueble.

Con el objetivo de asegurar la preservación de la escalera y continuar con los trabajos en el tejado, Ontinar ha lanzado una segunda campaña de micromecenazgo a través de la misma plataforma para recaudar fondos para la consolidación final del tejado del lucernario y la rehabilitación de las fachadas. La meta es asegurar que el edificio pase de la Lista Roja a la Lista Verde de Patrimonio, garantizando su protección a largo plazo.

Así se encuentra la casa solariega de Montón / SERVICIO ESPECIAL

Por qué es importante apoyar este proyecto

La casa solariega de los Franco de Bernabé es un elemento clave en el patrimonio cultural de Montón, un pequeño municipio en la España vaciada. La restauración de este edificio no solo preserva una parte fundamental del patrimonio arquitectónico local, sino que también contribuye al fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva del pueblo.

La Asociación Ontinar invita a todos los ciudadanos, tanto de Montón como de fuera, a unirse a esta noble causa a través de su campaña de micromecenazgo. Cada donación será fundamental para seguir adelante con la restauración y asegurar que la casa solariega de los Franco de Bernabé siga siendo un símbolo de la historia y la cultura del pueblo.