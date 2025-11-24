La Universidad de Zaragoza busca gestor para una de las cafeterías universitarias más demandadas
La licitación se ha publicado recientemente y las empresas tienen unas semanas para presentar ofertas
La Universidad de Zaragoza busca gestor para la cafetería y el comedor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, conocida popularmente como Facultad de Trabajo Social, ubicada en calle Violante de Hungría de la capital aragonesa. Se trata, sin duda, de una de las cafeterías universitarias más demandas del campus público, ya que su terraza exterior -cuando hace buen tiempo- es un reclamo para estudiantes, profesores y ciudadanos de a pie.
La licitación de este servicio de hostelería con impuestos es de 4.840 euros y los interesados pueden presentar ofertas hasta el próximo 12 de diciembre, según la información.
El negocio debe ofrecer bebidas, bocadillos y tapas, además de desayunos, platos combinados y menús del día -compuesto de dos platos, postre, pan y agua del grifo-. Según detalla el pliego, la carne y el pescado que se sirva como plato principal del menú será exclusivamente fresca.
Los precios ya están fijados, ya que son similares en las cafeterías universitarias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por poner unos ejemplos, el café solo debe venderse a 1,20 euros; el cortado a 1,35 euros; un bocadillo de jamón serrano a 2,75 euros; una hamburguesa simple por 2,45 euros o un tercio de cerveza por 1,80 euros.
En lo que refiere a platos combinados, este servicio ofrecerá precios mínimos por 5,45 euros a máximos de 7,75 euros.
Los desayunos, con tostadas y bollería a 1,20 euros, deben ofrecerse «como mínimo» hasta las 11.00 horas y no podrán superar, en cualquier caso, las 13.00 horas, momento en el que comenzarán las comidas.
En cuanto al horario, en periodo lectivo es de 8,30 a 21 horas de lunes a viernes, mientras que los horarios mínimos de servicio de «platos calientes» son de 13,30 a 15,30 horas de lunes a viernes.
Para la explotación del servicio que se preste, los licitadores deberán realizar la propuesta de mobiliario, equipamiento, menaje de hostelería, útiles y complementos necesarios para la ejecución del contrato en función del tipo de instalación.
Los gastos de energía (gas y electricidad), y teléfono serán por cuenta del contratista, repercutiendo en la Universidad de Zaragoza los costes correspondientes a los consumos de energía eléctrica, gas y, en el caso de que exista equipo medidor, también el de consumo de agua.
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón
- Tres brotes de gastroenteritis en tres negocios de Zaragoza: hay 17 personas afectadas