La Universidad de Zaragoza busca gestor para una de las cafeterías universitarias más demandadas

La Universidad de Zaragoza busca gestor para la cafetería y el comedor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, conocida popularmente como Facultad de Trabajo Social, ubicada en calle Violante de Hungría de la capital aragonesa. Se trata, sin duda, de una de las cafeterías universitarias más demandas del campus público, ya que su terraza exterior -cuando hace buen tiempo- es un reclamo para estudiantes, profesores y ciudadanos de a pie.

La licitación de este servicio de hostelería con impuestos es de 4.840 euros y los interesados pueden presentar ofertas hasta el próximo 12 de diciembre, según la información.

El negocio debe ofrecer bebidas, bocadillos y tapas, además de desayunos, platos combinados y menús del día -compuesto de dos platos, postre, pan y agua del grifo-. Según detalla el pliego, la carne y el pescado que se sirva como plato principal del menú será exclusivamente fresca.

Los precios ya están fijados, ya que son similares en las cafeterías universitarias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por poner unos ejemplos, el café solo debe venderse a 1,20 euros; el cortado a 1,35 euros; un bocadillo de jamón serrano a 2,75 euros; una hamburguesa simple por 2,45 euros o un tercio de cerveza por 1,80 euros.

En lo que refiere a platos combinados, este servicio ofrecerá precios mínimos por 5,45 euros a máximos de 7,75 euros.

Los desayunos, con tostadas y bollería a 1,20 euros, deben ofrecerse «como mínimo» hasta las 11.00 horas y no podrán superar, en cualquier caso, las 13.00 horas, momento en el que comenzarán las comidas.

En cuanto al horario, en periodo lectivo es de 8,30 a 21 horas de lunes a viernes, mientras que los horarios mínimos de servicio de «platos calientes» son de 13,30 a 15,30 horas de lunes a viernes.

Para la explotación del servicio que se preste, los licitadores deberán realizar la propuesta de mobiliario, equipamiento, menaje de hostelería, útiles y complementos necesarios para la ejecución del contrato en función del tipo de instalación.

Los gastos de energía (gas y electricidad), y teléfono serán por cuenta del contratista, repercutiendo en la Universidad de Zaragoza los costes correspondientes a los consumos de energía eléctrica, gas y, en el caso de que exista equipo medidor, también el de consumo de agua.