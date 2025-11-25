La Aemet activa la alerta amarilla por nevadas en el Pirineo: la cota baja hasta los 900-1000 metros

Después de una pequeña tregua de poco más de 24 horas, la nieve y el frío vuelven a ser los protagonistas en el Pirineo aragonés. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada este martes la alerta amarilla por nevadas que podrían dejar hasta 10 centímetros de nieve en puntos como Benasque, Sallent de Gállego o Canfranc.

Un aviso amarillo que se ampliará también a mañana cuando se active otro por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora dejando una sensación térmica muy inferior a la que marquen los termómetros y provocando posibles ventiscas.

Además, los termómetros han vuelto a caer en picado en todo el norte de la provincia de Huesca donde se han registrado algunas de las temperaturas más frías de España como en Astún-La Raca donde se han rozado los -7 grados o en Cerler-Cogulla donde se han alcanzado los -6,2.

Obligatorio uso de cadenas

La nieve obliga a poner cadenas para circular por varias carreteras del Pirineo altoaragonés. Los turismos que circulen por la A-138, a la altura de Bielsa deben ir provistos de cadenas o ruedas de nieve, al igual que en la A-136 desde Escarrilla hasta la frontera con Francia; y en la N-330 desde Canfranc hasta el puerto de Somport. Además, en estos tramos está prohibida la circulación a camiones y autobuses.

La cota de nieve al norte de la provincia de Huesca se sitúa este martes a 1.200 metros de altura, aunque podría incluso bajar hasta los 900-1000 metros según la predicción de la Aemet. Benasque es la zona del Pirineo donde más nieve ha caído en las últimas horas acumulándose hasta el momento 1,2 mm. Donde también está nevando es en Torla-Ordesa, aunque con mucha menos fuerza hasta por la tarde cuando comience a hacerlo con muchas más ganas.

Un hombre coloca cadenas en su coche en una imagen de archivo / Veronica Lacasa / europa press

Algunos de los pueblos de la zona donde se espera que nieve en las próximas horas son Sallent de Gállego, Panticosa, Canfranc, Biescas, Jaca, Ansó, Benasque, Hecho y Bielsa. Las nevadas estarán acompañadas de temperaturas muy por debajo de los cero grados llegando incluso a alcanzar los -5 en Canfranc, Candanchú, Torla o Benasque.

Cuenta atrás para la temporada de esquí

La nieve está siendo muy bien recibida en el Pirineo que cuenta las horas para el inicio de la temporada de esquí en las estaciones de Aramón, que abrirán por primera vez este fin de semana. Un evento que se espera con muchas ganas por ejemplo en Formigal donde Marchica volverá a ser la mejor fiesta de toda la zona con un concierto de Juan Magán.