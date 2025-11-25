Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto Feijóo acudirá al homenaje a Lambán en el Senado

Fuentes del PP han confirmado a EFE este martes que Feijóo quiere acudir al homenaje a Lambán porque fueron compañeros como presidentes autonómicos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Ateneo de Madrid / Fernando Sánchez

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará presente el jueves en el antiguo salón de sesiones del Senado en el homenaje póstumo a Javier Lambán, fallecido en agosto, quien fue líder del PSOE aragonés, donde escuchará las intervenciones de Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez.

Fuentes del PP han confirmado a EFE este martes que Feijóo quiere acudir al homenaje a Lambán porque fueron compañeros como presidentes autonómicos, de Aragón y Galicia, respectivamente, y porque "representa a ese PSOE que sí tenía sentido de Estado".

Lo sorprendente no es que Feijóo le rinda homenaje, han señalado las fuentes, sino que en el PSOE "le nieguen el aplauso a uno de los suyos" pese a sus triunfos electorales.

El acto, que comenzará el jueves a las 12:00 horas, se desarrollará bajo el lema 'La socialdemocracia en los territorios' y está organizado por el colectivo Fernando de los Ríos.

Intervendrán como ponentes el expresidente del Gobierno Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra y el exlíder de la UGT Cándido Méndez.

Está previsto que asistan el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

