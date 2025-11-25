Alberto Feijóo acudirá al homenaje a Lambán en el Senado
Fuentes del PP han confirmado a EFE este martes que Feijóo quiere acudir al homenaje a Lambán porque fueron compañeros como presidentes autonómicos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará presente el jueves en el antiguo salón de sesiones del Senado en el homenaje póstumo a Javier Lambán, fallecido en agosto, quien fue líder del PSOE aragonés, donde escuchará las intervenciones de Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez.
Fuentes del PP han confirmado a EFE este martes que Feijóo quiere acudir al homenaje a Lambán porque fueron compañeros como presidentes autonómicos, de Aragón y Galicia, respectivamente, y porque "representa a ese PSOE que sí tenía sentido de Estado".
Lo sorprendente no es que Feijóo le rinda homenaje, han señalado las fuentes, sino que en el PSOE "le nieguen el aplauso a uno de los suyos" pese a sus triunfos electorales.
El acto, que comenzará el jueves a las 12:00 horas, se desarrollará bajo el lema 'La socialdemocracia en los territorios' y está organizado por el colectivo Fernando de los Ríos.
Intervendrán como ponentes el expresidente del Gobierno Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra y el exlíder de la UGT Cándido Méndez.
Está previsto que asistan el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan
- ¿Cómo funciona un centro con falta de conserjes, administrativos y personal de limpieza?: así se organiza el Martina Bescós de Zaragoza