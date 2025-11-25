Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”

Ha sido a las 14.30 horas de este 25-N cuando ha estallado la tensión en el IES Grande Covián de Zaragoza. Mientras familias, representantes de organizaciones sindicales y alumnos se concentraban a las puertas del instituto para denunciar la presencia de un docente que fue condenado por maltrato continuado a su mujer e hijos, el profesor Luis Antonio Irzo ha salido del centro. Y los alumnos, las familias y los representantes de las organizaciones han ido tras él, acompañando su paso con pitidos de denuncia, pancartas y gritos como “Hijo de puta”.

La tensión ya se notaba minutos antes, cuando tras el sonido de la sirena, sobre las 14.20 horas, han salido los alumnos del instituto y muchos se han sumado a la protesta. Entre ellas, un grupo de alumnas de 4º de ESO a las que el docente que fue condenado, Luis Antonio Irzo, les imparte clase de Física y Química. “Nos enteramos a principio de curso de lo que había hecho. No éramos tan conscientes de lo que había hecho hasta que salió su mujer hablando del tema, y es verdad que da un poco de cosa estar con él al saber lo que le ha hecho a su mujer e hijos”, ha apuntado una estudiante.

A ella se ha sumado otra alumna que explicaba que fue “hace una semana” cuando descubrieron en redes más información sobre el caso. Todas coinciden en no haber notado ningún comportamiento fuera de lugar por parte del docente en la clase en lo que va de curso, aunque dicen que “está siempre muy nervioso”. “No lo veo como un profesor normal, sino como una persona que ha abusado”, han subrayado.

También las voces de las familias se han hecho hueco. “No me gusta que un profesor condenado por maltrato de clase a mi hijo”, ha expresado Sonia, una madre del Grande Covián, a la que de fondo acompañaban los pitidos y otros gritos como “no es buen profesor, es maltratador”.