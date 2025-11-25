Aragón duplica el número de expedientes abiertos por acoso escolar durante el último año

El acoso escolar sigue presente en todos los rincones de España, entre ellos Aragón, que ha duplicado los protocolos activos para combatir en bullying en tan solo un año. El pasado 2024 por estas fechas había 64 expedientes abiertos. A día de hoy, 121, cifras alarmantes para la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. Por ello, desde el Ejecutivo, van a buscar agilizar la activación de estos protocolos para luchar contra el acoso en todos los centros educativos de la comunidad, públicos y privados, a partir del año que viene.

Esta iniciativa preventiva buscará acortar tiempos para determinar si existe un caso de este tipo en los centros de primaria, secundaria y bachillerato. Actualmente, este procedimiento está aprobado para que se lleve a cabo en 30 días, no obstante, Educación quiere reducirlo a la mitad, a 15. Además de sensibilizar estos expedientes, es decir, ejecutar "la inmediata apertura del protocolo en el momento que se tenga un indicio de que una situación puede constituir en un caso de acoso escolar".

Aragón, alineado con España: de todos los protocolos que se abren, entre un 20% y un 23% son calificados como acoso escolar

"En 15 días se ha de determinar si la situación es esa o no y las medidas que se van a adoptar. No siempre se tiene que acabar con una medida de un expediente corrector hacia el alumno acosador, se pueden acordar de otro tipo que hagan la convivencia más fácil en este centro", asegura Hernández, a lo que añade que la mayoría de niños acosados, o más bien sus familias, deciden abandonar su colegio o instituto. Es algo que la consejera respeta, pero que no sería su primera opción. "Los centros tienen un plan de convivencia, se puede sancionar y expulsar al acosador, somos favorables de ello. Bien es cierto que la realidad nos demuestra que la mayoría de las víctimas eligen marcharse, tampoco podemos prohibírselo si entienden que ese entorno les provoca más angustia".

Estas decisiones no irán dirigidas exclusivamente hacia los dos sujetos principales de este 'conflicto', sino también hacia esos alumnos que ven todo y callan. "Somos favorables a que las medidas no solo se adopten entre acosado y acosador, sino que también al observador pasivo", un serio problema para toda la educación, afirma la consejera, ya que "ser espectadores y no poner en conocimiento esta realidad" perjudica "gravemente" el desarrollo de la vida escolar de aquellos que son víctimas. "Han de tomar partido activo en defensa de su compañero acosado".

Todo este proceso, según la orden 1003/2018, los centros deben cumplimentar en 10 anexos que se han de reunir en los plazos mencionados. Otra parcela de este procedimiento que desde el Gobierno de Aragón quieren recortar y dejarlos en 4 fases diferenciadas para hacer lo siguiente:

Fase 1: apertura del protocolo por parte de la directiva ante la sospecha o indicios de acoso escolar en cualquiera de sus alumnos.

por parte de la directiva ante la sospecha o indicios de acoso escolar en cualquiera de sus alumnos. Fase 2: recogida de datos, análisis de la situación y toma de decisiones durante estos 15 días.

durante estos 15 días. Fase 3: propuesta de medidas y plan de intervención con alumno acosado, presunto acosador y/o grupos de alumnos espectadores , con su correspondiente derivación a los servicios sociales (si es necesario) o a externos. Se contactará con la familia del estudiante víctima de la situación.

, con su correspondiente derivación a los servicios sociales (si es necesario) o a externos. Se contactará con la familia del estudiante víctima de la situación. Fase 4: seguimiento del caso durante los siguientes 30 días para tomar la decisión final de si cerrar o no del protocolo y evaluar las medidas tomadas.

Para la concienciación de esta nueva metodología, la consejería va a apostar por dar formación tanto al profesorado de estos cursos, como a la directiva de los centros para que "sepan actuar frente a estas situaciones".