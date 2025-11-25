La auditora KPMG supera los 600 empleados en Expo Zaragoza Empresarial

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón y presidente de Expo Zaragoza Empresarial, Octavio López, ha visitado hoy las nuevas oficinas de la nueva sede corporativa de KPMG en el parque empresarial.

La firma de servicios profesionales, presente en 140 países, que ayuda a diversos organismos e instituciones a gestionar mejor su actividad, firmó sus dos primeras oficinas en Expo Zaragoza Empresarial en el año 2013, con un espacio de 260 metros cuadrados de superficie. Hoy en día son 18 oficinas rozando los 4.000 metros.

Octavio López ha destacado el hecho de que "una consultora auditora de las más importantes del mundo apostó por Aragón hace 12 años hoy siga generando cada vez más oportunidades y más empleo y contratando más superficie es una muy buena noticia para Zaragoza y para Aragón, que cuentan con un este espacio empresarial en el que ya trabajan más de 5.000 personas en 75 empresas".

Un entorno empresarial en expansión

El consejero y presidente de Expo Zaragoza Empresarial, Octavio López, ha recordado que, en estos momentos, la superficie disponible se encuentra comercializada al 94%, pero que se trabaja para poner en servicio "nuevos desarrollos" a través de proyectos destacados, como son la reconversión de dos de los Edificios Ebro (dos de los llamados cacahuetes), uno de ellos para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y otro para la universidad The Power Education, a lo que se añade la ambiciosa reforma de la Torre del Agua para posicionar al edificio emblemático de la Expo 2008 como el Faro de la Logística.

"Cada uno de estos proyectos lleva su ritmo y tiene su propio decalaje, pero creo que estamos en condiciones de decir que en los próximos tres años podrían ser una realidad, contribuyendo a un incremento todavía mayor de la actividad en el entorno Expo", ha manifestado López, concretando que así se llegaría a esa ocupación total del espacio.

"Estamos muy orgullosos de que en 26 meses hemos convertido el espacio Expo en un punto de referencia", ha explicado López, que ha añadido que "en tres años tendríamos que estar colmatados y están llamando a la puerta muchísimas actividades y empresas que coinciden en que Aragón es un punto de referencia para ver dónde pueden ubicar mejor sus servicios".

KPMG traslada su sede corporativa en Zaragoza a Expo Zaragoza Empresarial

Con esta operación, KPMG consolida en un mismo espacio sus dos sedes en Zaragoza, reforzando su compromiso con la región y su apuesta por la innovación y el talento. Esta decisión responde al ambicioso plan de expansión que la firma viene desarrollando en Aragón, donde ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años pasando de 25 profesionales, en sus inicios, a casi 600 en la actualidad. Este traslado simboliza la apuesta de KPMG por seguir creciendo en la región, generando empleo cualificado y contribuyendo al desarrollo económico y social de Aragón.

Para Jorge García Costas, socio responsable de KPMG en Aragón, el traslado al edificio CCE en Expo Zaragoza Empresarial "refuerza nuestra apuesta por Aragón, no es sólo un cambio de sede, sino una declaración clara de compromiso con el crecimiento, la innovación y la creación de empleo cualificado, puesto que queremos seguir impulsando el desarrollo económico y brindar oportunidades reales al talento aragonés".

Como ejemplo ha puesto los 139 profesionales que se han incorporado a la compañía en Zaragoza en 2025. La nueva sede corporativa de KPMG en Aragón se consolida como un centro estratégico de excelencia tecnológica y operativa.