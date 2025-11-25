El Constitucional da la razón al PAR y le permite preguntar a Azcón en las Cortes de Aragón

El Tribunal Constitucional ha avalado el derecho del Partido Aragonés de formular preguntas al presidente del Gobierno, Jorge Azcón, en el pleno de las Cortes autonómicas, en contra del criterio empleado por la Mesa de las Cortes, que cambió de criterio con la salida de Vox del Gobierno aragonés, al considerar que Izquierdo no formaba parte de la oposición por contar el PAR con varios directores generales y cargos intermedios en el Gobierno de Azcón.

En su sentencia, fechada el pasado 17 de noviembre, los magistrados declaran que se vulneró el derecho del diputado del PAR, Alberto Izquierdo, a "ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes" cuando la Mesa de las Cortes no aceptó a trámite dos preguntas al presidente formuladas por el PAR.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que están "muy satisfechos" con la sentencia, que deja claro, ha dicho, que "está en el Gobierno aquel que se sienta en el Consejo de Gobierno y, por lo tanto, el PAR no está en el Gobierno y, por lo tanto, tiene derecho a preguntarle al presidente del Gobierno".

"Cuando emprendimos esta acción judicial, mantuvimos siempre un discurso claro, pero quien no lo mantuvo fue la presidenta de las Cortes de Aragón, que debería pedir disculpas al PAR porque ha sido ella la que ha vulnerado los derechos del PAR por cambiar su voto", ha expresado Izquierdo.

Cabe recordar que, al inicio de la legislatura, Izquierdo podía preguntarle al presidente porque en la Mesa de las Cortes así lo consideraban tanto el PP como Vox, pero con la salida de la ultraderecha del Gobierno, cambió el criterio de Vox y de la presidenta de las Cortes, que votaba en contra de sus preguntas. Con la judicialización del caso, el PAR contó con el apoyo del PSOE, que pasó a permitir las preguntas del PAR al presidente del Gobierno autonómico.

"En dos ocasiones no pudimos preguntar al presidente por su criterio y, es cierto, que después el PSOE cambió de opinión al judicializarse este asunto y nos permitió seguir preguntándole al presidente aragonés. La señora Carmen Rubio (letrada mayor de las Cortes) también deberá dar alguna explicación a los aragoneses y a este partido decano de la política aragonesa. Ha emitido notas e informes contrarios a derecho porque el Estatuto de Autonomía de Aragón ha dicho siempre que quien forma parte del Gobierno es quien está en el Consejo de Gobierno", ha denunciado Izquierdo.

Asimismo, el diputado del PAR ha recordado que esta es "la primera vez que un partido político tiene que acudir al Constitucional para defenderse de la agresión política" en las Cortes de Aragón y ha lamentado que la presidenta de las Cortes "no supiera separar su interés político de su cargo".

"Vamos a exigir la reposición de nuestros derechos y poder hacer las dos preguntas que no pudimos hacer. No vamos a perder nuestro derecho ni permitir que se pisotee a un partido político por cuestiones de intereses políticos de Vox y del señor Abascal, que es el único que manda y ordena. Esperamos una disculpa y una explicación", ha zanjado Izquierdo.

El devenir de las preguntas al presidente

En noviembre de 2023 planteó una pregunta para el presidente y la letrada mayor de las Cortes consideró que no procedía que Izquierdo la formulara al no ser el PAR un grupo parlamentario de la oposición, pero en una primera votación en la Mesa de las Cortes se acordó calificar la iniciativa con el apoyo del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de Vox, que en ese momento formaba parte, con un vicepresidente y un consejero, del Consejo de Gobierno.

Vox, en ese momento, según recuerda la sentencia, apoyaba la posibilidad de que el PAR formulara preguntas al presidente al considerar que el acuerdo entre los aragonesistas y el PP era de investidura, no de gobierno.

Lo mismo sucedió con otras dos preguntas, a cuya tramitación se volvió a oponer la letrada mayor, así como PSOE, CHA, Teruel Existe, Podemos e IU (estos dos últimos en el grupo mixto), pero que fueron sustanciadas gracias al apoyo de PP y Vox.

Pero en julio de 2024 se rompió el pacto de Gobierno entre Vox y PP y a partir de ese momento, según recoge la sentencia, Vox cambió el sentido de su voto y ya no apoyó que el PAR formulara preguntas al presiente en el pleno.

En concreto, una presentada en diciembre de 2024 sobre el Fondo de Inversiones de Teruel que la Mesa de las Cortes no admitió con el voto a favor de la inadmisión de PSOE y Vox.

Izquierdo optó por acudir al Constitucional y presentar un recurso de amparo. Alegó en su recurso que su agrupación formaba parte de la oposición aunque hubiera suscrito un pacto de investidura, que no de legislatura, con el PP; que en plenos anteriores sí se le había permitido formular preguntas, y que se le estaba dando un tratamiento diferente a Vox, también en la oposición tras haber roto el pacto con el PP.

El TC anula ahora las decisiones de la Mesa de las Cortes que impidieron a Izquierdo formular esa pregunta y en su sentencia reconoce que el reglamento de las Cortes de Aragón no define el término "oposición", un "concepto abierto" que concede a los órganos de la Cámara legislativa aragonesa "un amplio margen de interpretación".

Recuerda que en su jurisprudencia, el TC siempre se ha mostrado favorable al reconocimiento de la autonomía parlamentaria, que también abarca, en este caso, el dar un significado al término oposición.

Pero, añaden los magistrados, una vez que los órganos de la Cámara adopten un criterio "en uno u otro sentido", este deberá ser "aplicado por igual" y ponen de manifiesto que la Mesa de las Cortes "no ha justificado esta diversidad de trato al PAR".

La sentencia establece que se retrotraigan las actuaciones para que la Mesa de las Cortes adopte una nueva resolución "respetuosa con el derecho fundamental reconocido".

Sin embargo, no reconoce el derecho genérico a formular preguntas al presidente, dejando en manos de los órganos rectores de la Cámara la definición de lo que supone ser un grupo de la oposición.