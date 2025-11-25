La coordinadora Antifascista alerta sobre un acto franquista en un hotel de Zaragoza

La coordinadora Antifascista de Zaragoza ha alertado este martes sobre la celebración prevista de un acto franquista en la capital aragonesa. Así, la agrupación de asociaciones alerta de que la fundación Francisco Franco (FNFF), en proceso de ilegalización con base en la ley de memoria histórica, está difundiendo la realización de una conferencia de "exaltación" de la dictadura el próximo sábado. La jornada se enmarca en el 50 aniversario de la muerte del dictador en 1975.

La coordinadora señala que el acto, que en un primer momento estaba anunciada en un hotel del centro de la ciudad, implica "propagar actos de odio racistas, machistas, clasistas y en contra del colectivo LGTBIQ". El lema usado por la entidad para difundir el homenaje es Los hombres pasan, sus obras quedan. Además, indican que se realiza "contra la desmemoria" y por "la reconciliación".

El hotel en el que inicialmente se había anunciado el acto ha señalado a este diario que finalmente no tendrá lugar en sus salones.

La pasada semana Zaragoza ya fue escenario de una misa en honor a José Antonio Primo de Rivera el mismo jueves 20 de noviembre, también auspiciada por la fundación Francisco Franco y por Falange. El acto de apología se celebró en la iglesia de Santiago el Mayor, un templo que suele acoger este tipo de convocatorias religiosas en recuerdo del político fascista.

El Gobierno de España avanzó la pasada semana un nuevo paso en su objetivo de extinguir judicialmente la entidad. Tras iniciar el proceso en junio de 2024, el Ejecutivo ha notificado a los responsables su intención de ilegalizarla, otorgándole un plazo de diez días para presentar alegaciones. Esta acción se fundamenta en la ley de fundaciones y la ley de memoria democrática, basándose en la conclusión de que la FNFF realiza apología del franquismo, humilla a sus víctimas y carece de fines de interés general.

De forma paralela el Ejecutivo estatal avanzó en las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas, concretamente la fundación José Antonio Primo de Rivera, la fundación Blas Piñar, la fundación privada Ramón Serrano Suñer y la fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la FNFF.