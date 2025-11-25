Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios

El Gobierno de Aragón va a decretar el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios de la comunidad. La medida ha sido anunciada por el presidente Jorge Azcón este martes en Madrid en el foro España 360 organizado por Prensa Ibérica y se ha adoptado para evitar la propagación de la gripe, que este año se ha adelantado y ha superado el umbral de epidemia un mes antes de lo previsto.

"Tenemos un problema muy serio con la gripe y vamos a empezar a tomar medidas más contundentes a la hora de intentar parar los contagios", ha señalado el presidente aragonés, que ha subrayado que "la gripe mata". "Hay gente que piensa que la gripe puede ser una semana de malestar, pero la gripe mata", ha precisado el conservador durante su participación en el foro, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, dará voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.

"Vamos a tomar la decisión de que las mascarillas sean obligatorias en los centros sanitarios. Es la campaña de concienciación más importante", ha insistido el presidente, que ha lamentado que cada año la gripe "mata a miles de personas" y "satura las urgencias". "Tenemos que tomar las medidas para tratar de cortar los contagios con la colaboración de nuestra sociedad", ha zanjado Azcón.

Precisamente, ayer lunes, la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, advertía del adelanto de la gripe. En la última semana, este virus ha dejado 63,4 casos por 100.000 habitantes, cifra con la que supera el umbral epidemiológico de la temporada, fijado en 59,64 casos por 100.000 habitantes. Según Gayán, la rápida propagación que ha experimentado se debe a una bajada de la cobertura de la vacunación y a la escasa circulación de otras enfermedades respiratorias. Por si fuera poco, este año hay una nueva cepa.

Lo normal es que esta situación de epidemia llegue a finales de diciembre o en el primer mes del año, justo después de las vacaciones de Navidad, sin embargo, ya la semana pasada se detectó un primer pico que ha ido en ascenso, generando cierta saturación en las urgencias de los hospitales aragoneses.

Ya este lunes Gayán advirtió de la importancia del uso de las mascarillas, especialmente entre los sanitarios, personal muy expuesto al virus. En principio, su uso iba a ser una recomendación, pero el presidente ha anunciado que será obligatoria para todos.