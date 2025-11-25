Expectación máxima en Figueruelas para la puesta de la primera piedra de la gigafactoría

La colocación de la primera piedra de la gigafactoría de CATL y Stellantis en Figueruelas reunirá este miércoles a un amplio despliegue institucional, empresarial y mediático que refleja la dimensión histórica del proyecto. Más de 50 periodistas han sido acreditados para cubrir el acto, procedentes de medios locales, nacionales e internacionales, incluidos varios enviados de China, país de origen de la primera multinacional.

El evento contará con una representación política de primer nivel. Está confirmada la asistencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien encabezará la delegación estatal; del presidente de Aragón, Jorge Azcón; y del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, cuya presencia subraya el peso diplomático, económico y simbólico que Beijing otorga a este proyecto estratégico.

Junto a ellos participarán altos directivos de CATL y Stellantis, así como responsables de la nueva sociedad conjunta creada para impulsar el complejo, Contemporary Star Energy (CSE), la joint venture encargada de dirigir las fases de construcción y puesta en marcha de la planta. Desde la organización no se han facilitado los nombres de los ejecutivos que intervendrán o representarán a ambas compañías, aunque se ha descartado la asistencia de Antonio Filosa, CEO del grupo automovilístico surgido de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y PSA en 2021. Probablemente sí participarán´el presidente de esta compañía, John Elkann, y su homólogo en CATL, Robin Zeng, que hace casi un año -el 10 de diciembre de 2024- ya estuvieron en Figueruelas cuando se oficializó el proyecto.

En total, entre 150 y 200 invitados asistirán a una ceremonia breve pero altamente simbólica, concebida para marcar el inicio material de las obras en una de las inversiones industriales más relevantes de la historia de Aragón. El acto se celebrará sobre la propia parcela donde ya se aprecia el terreno nivelado y preparado para las futuras naves, un escenario que servirá de telón de fondo para una jornada con la que Aragón oficializa su salto en la era de la movilidad eléctrica.