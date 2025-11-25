Expectación máxima en Figueruelas para la puesta de la primera piedra de la gigafactoría
Un acto con autoridades internacionales y más de medio centenar de periodistas marca el arranque simbólico del mayor proyecto industrial de Aragón desde la llegada de Opel en los años 80
La colocación de la primera piedra de la gigafactoría de CATL y Stellantis en Figueruelas reunirá este miércoles a un amplio despliegue institucional, empresarial y mediático que refleja la dimensión histórica del proyecto. Más de 50 periodistas han sido acreditados para cubrir el acto, procedentes de medios locales, nacionales e internacionales, incluidos varios enviados de China, país de origen de la primera multinacional.
El evento contará con una representación política de primer nivel. Está confirmada la asistencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien encabezará la delegación estatal; del presidente de Aragón, Jorge Azcón; y del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, cuya presencia subraya el peso diplomático, económico y simbólico que Beijing otorga a este proyecto estratégico.
Junto a ellos participarán altos directivos de CATL y Stellantis, así como responsables de la nueva sociedad conjunta creada para impulsar el complejo, Contemporary Star Energy (CSE), la joint venture encargada de dirigir las fases de construcción y puesta en marcha de la planta. Desde la organización no se han facilitado los nombres de los ejecutivos que intervendrán o representarán a ambas compañías, aunque se ha descartado la asistencia de Antonio Filosa, CEO del grupo automovilístico surgido de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y PSA en 2021. Probablemente sí participarán´el presidente de esta compañía, John Elkann, y su homólogo en CATL, Robin Zeng, que hace casi un año -el 10 de diciembre de 2024- ya estuvieron en Figueruelas cuando se oficializó el proyecto.
En total, entre 150 y 200 invitados asistirán a una ceremonia breve pero altamente simbólica, concebida para marcar el inicio material de las obras en una de las inversiones industriales más relevantes de la historia de Aragón. El acto se celebrará sobre la propia parcela donde ya se aprecia el terreno nivelado y preparado para las futuras naves, un escenario que servirá de telón de fondo para una jornada con la que Aragón oficializa su salto en la era de la movilidad eléctrica.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios