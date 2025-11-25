Golpe a la industria aragonesa: Teka plantea 222 despidos en su fábrica de Zaragoza
El fabricante de electrodomésticos, en manos del conglomerado chino Midea Group, anuncia un ere para 574 trabajadores en toda España
Teka Industrial, compañía de referencia en electrodomésticos y desde 2024 bajo control del conglomerado chino Midea Group, ha activado un procedimiento de despido colectivo que afectará a 574 trabajadores en España, según han informado fuentes de UGT. El sindicato considera que la cifra es “desproporcionada y desorbitada” y no se corresponde con la situación real de la empresa.
La medida golpea especialmente a Aragón. La planta que la empresa tiene en Zaragoza concentra 222 de los puestos afectados, convirtiéndose en el centro más castigado de toda la compañía. El resto del ajuste se reparte entre Santander (191 empleados), el Centro Logístico de Alcalá de Henares (58) y los equipos de Madrid y delegaciones comerciales (103), según detalló UGT en un comunicado.
Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA) expresaron su frontal rechazo a los planes trasladados por la dirección de Teka, a los que acusan de abrir una reestructuración “sin alternativas” y con un impacto laboral “inaceptable”. El sindicato exige a la multinacional que explore vías “creíbles y asumibles” para evitar la destrucción de empleo e insta a los gobiernos autonómicos afectados y al Ejecutivo central a implicarse activamente para garantizar la viabilidad de las plantas industriales.
Por su parte, Teka sostiene que el ERE se fundamenta en causas productivas y organizativas, que detallará en la memoria explicativa e informe técnico que pondrá a disposición de la comisión representativa una vez quede constituida.
UGT recuerda que la actividad de Teka Industrial pasó este año a manos de Midea Group, gigante chino de los electrodomésticos con más de 190.000 trabajadores y una facturación superior a 53.000 millones de euros en 2023. La adquisición fue aprobada por la Comisión Europea.
Ante el anuncio, el sindicato avanza que empleará “todos los pasos necesarios” para que el futuro de Teka Industrial y sus plantillas “siga siendo una realidad”.
