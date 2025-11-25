José María Millán y José Cerdán, premiados en el día grande del clúster de la tecnología de Aragón

José María Millán y José Cerdán han sido los nombres propios de la nueva edición de la gala Vive Tecnara, el día grande del clúster tecnológico de Aragón, celebrado este martes en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en la sede central de Ibercaja. Ambos han recibido los premios T. El primero, teniente general del Ejército de Tierra y director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), como reconocimiento a su recorrido y trayectoria profesional. El segundo, ex CEO de Telefónica Tech, la unidad de negocio digital de la compañía, a la iniciativa por la promoción de Aragón.

Una gala en la que también se han entregado varios galardones académicos y reconocimientos a las "buenas prácticas" y en la que han participado, de parte del Gobierno de Aragón, el presidente Jorge Azcón y la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, quien además ha aprovechado la cita para anunciar las fechas del próximo congreso tecnológico de The Wave, que se celebrará en la capital aragonesa del 14 al 16 de abril.

Vaquero, antes del inicio del congreso, ha expresado ante los medios que la nueva entrega del Vive Tecnara sirve para reivindicar el valor del sector tecnológico en la comunidad, "tanto por el número de empresas como por las unidades tecnológicas que necesita cada una de ellas". Un contexto, además, proclive, gracias a su papel como "foco" de inversiones milmillonarias y con el objeto de convertir Aragón "en una región más conectada".

La siguiente pata, ha incidido la vicepresidenta, la formación. "Es una oportunidad para poder invitar a los jóvenes a tener otro campo de oportunidades. El futuro tendrá que estar sí o sí relacionado con la tecnología, sea cual sea el sector. Es una gran oportunidad para detectar talento", ha esgrimido Vaquero, quien ha reseñado que "lo importante es que todas las empresas, no solo las propiamente tecnológicas, puedan incorporar innovación". "En Aragón llevamos muchos años haciéndolo, lo que beneficie a la productividad y la competitividad", ha añadido al respecto.

José María Millán, premiado por Tecnara, junto a la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero. / DGA

En cuanto al empleo, Vaquero ha señalado que estamos en "un momento muy importante para Aragón". "Y no solo desde el punto de vista económico, también social. La tecnología tiene muchas aplicaciones en campos como en la sanidad, la educación, los servicios sociales... Debe hacer la vida más fácil y confortable y ayudará a mantener más tiempo la población en una comunidad tan amplia", ha concluido.

Por su parte, Félix Gil, el presidente de Tecnara, ha reseñado que este martes se celebra lo que considera un día de "fiesta" para el sector tecnológico. "Estamos muy contentos y orgullosos del ecosistema que estamos montando entre todos", ha incidido, destacando especialmente "la presencia de jóvenes talentos y personas muy relevantes no solo en Aragón, también en España, como son José María Millán y José Cerdán". En esa lína, Gil ha aseverado que Aragón es ya un "punto de referencia en Europa" y que, ahora, "debe ser capaz de ir más allá de las inversiones".