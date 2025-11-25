La jueza insta al MNAC a permitir a Sijena interrogar a sus técnicos y a ver los almacenes

La jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) devolver las pinturas del Monasterio de Sijena ha advertido a los responsables del MNAC de que deben permitir que la representación de Sijena interrogue a sus técnicos sobre el estado de los murales y les de acceso a sus almacenes para comprobar si hay alguna pintura sin exponer.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Rocío Vargas rechaza en su integridad los recursos que interpusieron la Generalitat y el museo catalán tras negarse a cumplir con el auto que autorizaba a la representación de Sijena que se desplazó a Barcelona a practicar los interrogatorios y a acceder a los almacenes del centro.

La jueza, que condena en costas a ambas instituciones catalanas, argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la práctica de estas pruebas en ejecución de sentencia y rechaza que haya infracción alguna de preceptos constitucionales. El auto, aunque admite que la orden dada pudiera haber generado "confusión" entre las partes recurrentes, reitera que estas medidas se ajustan a la legalidad y a garantizar la ejecución de la sentencia.

Añade la magistrada que los interrogatorios se circunscriben a la finalidad de permitir a los técnicos de Aragón elaborar los informes requeridos en el cronograma de ejecución de la sentencia y que el acceso a los almacenes del museo se limita a verificar la posible existencia de pinturas procedentes de Sijena y no expuestas actualmente.

Español pide presencia policial para garantizar las pruebas

Tras conocer la resolución judicial, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha dirigido un escrito a la jueza en el que recuerda la negativa que le manifestó la asesora jurídica del MNAC, Anna Bernardas, a cumplir con los requerimientos en la visita realizada por los técnicos de Sijena al museo el pasado 4 de noviembre.

Español destaca que, a pesar de que le manifestó a Bernardas que el recurso anunciado contra el auto no podía suspender la práctica de las pruebas solicitadas, no tuvieron la posibilidad de llevarlas a cabo.

Y añade que la ley no otorga efecto suspensivo a un recurso de reposición, por lo que el MNAC "es plenamente consciente de que está impidiendo la ejecución del referido auto que nos autoriza a ver las pinturas murales de sus almacenes, lo cual hace sospechar, más si cabe, sobre lo acertado de tal medida".

El letrado pide a la jueza que informe a la Fiscalía de Huesca de esta negativa al considerar que la "tozuda oposición" del MNAC a los requerimientos judiciales pueden constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En declaraciones a EFE, Español ha comentado que la magistrada deberá mandar a la Policía Judicial (Guardia Civil) al MNAC para que se pueda identificar a los técnicos e interrogarlos sobre la conservación, desmontaje y traslado de las pinturas, "y entrar en sus almacenes para comprobar que no quedan allí ninguna de las pinturas murales que son objeto de ejecución de la sentencia".