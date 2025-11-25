La MAZ impulsa la reforma de su hospital en Zaragoza, un referente en toda España: 34 meses de obras para estrenarlo en 2029

Once meses después de anunciar sus intenciones, la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) ha impulsado la reforma de su hospital de referencia en Zaragoza. Después de 40 años funcionando en la ciudad tras su última gran inversión que supuso su ampliación, ahora da un salto cualitativo a sus instalaciones con el que pretende afrontar un futuro duradero en la capital aragonesa de la mano de unas obras que van a cambiar sustancialmente su operativa. Todo gracias a una inversión prevista de 15.324.290,12 millones de euros, de los que 12,7 millones corresponden a los trabajos de la fase 1 que acaba de salir a concurso público y el resto, otros 2,6 millones, a modificaciones ya previstas en el presupuesto.

La ejecución de esta ambiciosa transformación se plantea con el objetivo de adjudicar los trabajos en el primer semestre de 2026 y para comenzar los trabajos antes de que termine el año que viene, para que en 34 meses de obras distribuidos en 11 fases de ejecución, se puedan estrenar las nuevas instalaciones a lo largo de 2029. Es un planteamiento inicial que deberá refrendarse primero con la adjudicación de un contrato de obras que será la base de esta reforma integral del que es centro de referencia de la MAZ en Aragón y en España.

Se trata de una rehabilitación integral que afectará a la redistribución de espacios con el objetivo de "dar solución a los problemas y necesidades planteados" en los últimos años, que dieron lugar a la elaboración de un Plan Director para la reforma integral de gran parte de la superficie del hospital.

Entre los beneficios que tendrá esta reforma están el objetivo de "incrementar el número de consultas y unificar la ubicación de las mismas para poder prestar un servicio adecuado a las necesidades actuales, mejorando la accesibilidad inmediatez y optimizando recursos humanos" o "concentrar los servicios en planta baja y primera para facilitar la accesibilidad de los pacientes".

También resolverá "los problemas de quirófanos debidos a su ubicación: control de temperatura y humedad y aparición de insectos" o "mejorar las circulaciones y recorridos de los usuarios" por el interior del centro hospitalario, así como "responder a las necesidades de distintas áreas para mejorar la eficacia del servicio y mantener unos estándares de calidad propios de un centro de referencia en el tratamiento de patologías de etiología laboral" o "actualizar las instalaciones que han ido sufriendo la obsolescencia propia de un centro en el que las inversiones efectuadas han sido las mínimas para intentar incurrir en el menor coste posible".

Tras la reforma, MAZ confía en lograr una mejor en la "distribución de recursos para poder ampliar la oferta asistencial para la atención de colectivo protegido de otras mutuas y pacientes derivados de los servicios públicos de salud", así como introducir una mejora sustancial en las habitaciones de hospitalización ubicadas en las plantas superiores que, "en la actualidad, cuentan con unas habitaciones para tres pacientes simultáneos, lo que resulta excesivo".

Otra de las mejoras que traerá la reforma será la de "resolver los problemas de aparcamiento actual del centro, que se encuentra colapsado en momentos puntuales de la mañana, así como asegurar el correcto tránsito de los peatones". Y "generar un nuevo acceso rodado directo a plantas de sótano con dotación de nuevas plazas de aparcamiento de uso interno, facilitando el acceso de personal y mercancías al interior del complejo", asegura MAZ en sus pliegos de condiciones, que también recalca que se eliminarán las barreras arquitectónicas existentes en el hospital, "generando accesos al centro totalmente accesibles para personas con movilidad reducida, así como la dotación de nuevos elementos de aseos y vestuarios totalmente accesibles y adaptados en conformidad con la normativa". Además, eliminarán la degradación actual en los acabados interiores en zonas comunes y se acometerá la "renovación completa de las áreas de aparcamiento exteriores, degradadas por el paso del tiempo y la ausencia de actuaciones de reforma anteriores".

Así, cuando las obras estén terminadas, el hospital de la MAZ del futuro "unificará los servicios al usuario en planta baja y primera, quedando los sótanos destinados a servicios propios del hospital". "En planta baja se ofrecería el servicio asistencial, mientras que en planta primera se concentrarían todas las consultas que actualmente se encuentran repartidas en el edifico aumentando así el número total hasta 90 y ocupando, de tal forma, la totalidad de la planta la cual se ampliaría interiormente mediante la cubierta del hueco del gimnasio actual", explican sus responsables en el contrato que ha salido a licitación.

También se va a "reformar la distribución de Hidroterapia y Rehabilitación optimizando su espacio", se va a "crear un área de urgencia unificada en la planta baja, a fin de mejorar la atención de la misma de forma que queden unidos los servicios de Urgencias, Diagnóstico de la Imagen y Bloque quirúrgico en el ala norte de la planta baja". Y se pretende "concentrar los servicios administrativos en la planta segunda del hospital".

Respecto a las plantas de hospitalización se busca "ofrecer una mayor comodidad ya que, en la actualidad, todas las plantas del ala oeste cuentan con habitaciones triples que en la práctica resultan molestas e inadecuadas para las personas hospitalizadas y sus acompañantes". Y se ampliará "el número de plazas de aparcamiento mediante la construcción de un parking en sótano 1 para los empleados de MAZ, de forma que se liberen las plazas que ocupan diariamente en el parking al aire libre y mejorar la circulación y accesos de la zona exterior".

Las obras comenzarán en mayo de 2026

Estas son algunas de las mejoras más importantes que plantea esta reforma y que se incluyen en su gran mayoría en esta primera fase de trabajos que sale a licitación ahora, y que se contemplan diez fases más, todas dentro del plazo global de 34 meses, para ajustarse a las disponibilidades económicas que los gestores vayan teniendo en los próximos meses. Así, esta primera fase se centrará en las "plantas sótano 1, planta baja y planta primera".

Mientras, el pliego de condiciones también fija una fecha prevista para el inicio de las obras: comenzarán en "mayo de 2026" pero "si surgen retrasos o imprevistos el plan de obra se podría modificar" de acuerdo con la adjudicataria de las obras, "pudiéndose llegar a solapar algunas fases para adaptarse a las necesidades anteriormente descritas y cumplir los hitos marcados".

Mientras duren los trabajos "MAZ habilitará la planta cuarta para el traslado de los distintos servicios que ocupen las zonas de actuación y, como se ha comentado, se encargará de la retirada e instalación del mobiliario y equipamiento de las distintas fases o lo coordinará con las empresas adjudicatarias del mismo". "La mayoría del equipamiento que se instalará en las zonas reformadas será objeto de licitación con la suficiente antelación antes del inicio de la ejecución de cada fase para que se conozcan todas las características e indicaciones del mismo previamente al comienzo de los trabajos y se puedan realizar las modificaciones oportunas en caso de ser necesario".