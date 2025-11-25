El movimiento feminista exige en la calle voluntad política contra el machismo: "La violencia no es inevitable"

La coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza y el Movimiento 8M han protagonizado este martes en Zaragoza el acto más multitudinario de una intensa jornada contra la eliminación de la violencia contra las mujeres que ha puesto el acento en la necesidad de mantener un frente institucional que ejerza como paraguas frente al machismo y que sea un apoyo real ante las necesidades de las víctimas.

El mensaje de la coordinadora ha sonado claro y rotundo ante casi un millar de personas. "Las instituciones que no protegen también golpean", han alertado. La portavoz Adela Fuyola ha evidenciado los pasos atrás que se suceden en la comunidad desde que formaciones políticas que niegan la realidad del machismo condicionan con sus votos la continuidad de las políticas. "Necesitamos todo el apoyo posible, porque la violencia no es inevitable", han señalado.

La coordinadora insiste en que hace falta promover "todos los esfuerzos disponibles" para frenar la lacra del machismo. De hecho, en la plaza España de Zaragoza ha sonado con fuerza el grito "fuera maltratadores de nuestras aulas" como apoyo a la asociación de madres y padres del IES Grande Covián, que esta misma tarde se han concentrado ante las puertas del centro para denunciar que un profesor condenado por maltrato cotinuado a su mujer y a sus tres hijos continúe ejerciendo la docencia y esté en contacto con menores.

Concentración en la plaza España de Zaragoza con motivo del 25N / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La concentración, que ha devenido en manifestación hasta la plaza del Justicia encabezada por la asamblea del 8M, ha buscado visibilizar "las múltiples formas de violencia institucional que siguen enfrentando las mujeres y las niñas cuando buscan protección, justicia y reparación frente a las violencias machistas". En este sentido el manifiesto ha recordado que un gran número de mujeres se enfrenta diariamente a fallos en las valoraciones de riesgo, custodias impuestas que ignoran la violencia, recursos insuficientes, retrasos en la atención, desprotección de menores, o decisiones judiciales o administrativas que revictimizan a las denunciantes.

"Cada vez que una mujer no es escuchada se perpetúa la violencia", han denunciado. Para Fuyola el patriarcado que todavía pervive en las instituciones hace que las víctimas se tengan que enfrentar "a un laberinto hostil" de omisiones administrativas y retrasos injustificados.

En el campo judicial han exigido que la condición de víctima de la violencia machista no desaparezca cuando la persona condenada cumpla su pena, pues reclaman que esta condición "no se supera" y además está vinculada al acceso de ayudas. "Las sentencias no caducan y los derechos tampoco", han asegurado.

La concentración de Zaragoza ha sido la más numerosa de las celebradas en Aragón, pero todas las capitales provinciales han salido a la calle. Y durante la jornada se han sucedido los minutos de silencio en las instituciones, desde la Delegación del Gobierno a las Cortes de Aragón, pasando por la Universidad de Zaragoza y las sedes comarcales.

En ellas se ha recordado que la violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo y se ha destacado que, desde 2003, un total de 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, y que 65 menores han perdido la vida por violencia vicaria desde 2013. La última víctima en Aragón fue una mujer de 49 años asesinada por su marido en la calle Privilegio de la Unión de la capital aragonesa.

En los actos oficiales las instituciones han subrayado la importancia del recién renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que amplía su vigencia cinco años más e incorpora nuevas formas de violencia, como la vicaria, la económica y la digital. Asimismo, se ha enfatizado el papel esencial de los ayuntamientos, por su cercanía a la ciudadanía, y se ha animado a todas las entidades locales a sumarse a este compromiso.

En este sentido, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha lamentado que las alianzas entre el PP y Vox siempre terminan con un descenso de derechos para las mujeres. "Estamos ante un problema de Estado ante el que no cabe el negacionismo ni la indiferencia", ha reiterado la responsable socialista de Diversidad, Movimientos Sociales y Cooperación, Merche Requena.

La marcha por la capital aragonesa ha discurrido bajo el lema Vivas, libres y sin miedo.