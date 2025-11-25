¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?

La brutal agresión registrada el pasado sábado en el distrito de San José de Zaragoza, que se saldó con un menor de edad herido grave y en la uci por un apuñalamiento que le perforó un pulmón, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en este barrio tradicional de la ciudad que ha decidido alzar la voz. En las últimas cuatro semanas se han producido altercados similares todos los fines de semana, y crece entre sus vecinos la sensación de que aumenta "la inseguridad ciudadana y el miedo" por una violencia desmedida que, aseguran, "está afectando a los más jóvenes y a las personas mayores".

Para ellos la peligrosidad se centra en las mismas zonas calientes de siempre, relacionadas en muchos casos con la escasa visibilidad por la insuficiente iluminación en sus calles y parques. Entornos como los de Tenor Fleta, Zaragoza la Vieja, el parque de La Granja o Puente Virrey han sido protagonistas con el episodio del pasado sábado, cuando un grupo de menores de edad decidieron atacar con machetes y otras armas blancas al joven de 16 años que ahora está en la uci del hospital Miguel Servet, y a otros dos, uno de 17 años y otro de 18, que sufrieron cortes en manos y brazos. Pero hay más calles que añadir a este mapa de zonas peligrosas en San Jose, donde la asociación de vecinos ya se ha puesto en contacto con la junta de distrito para buscar soluciones ante este incremento de la violencia. La primera: mejorar la iluminación.

Mejor iluminación en las calles

Desde la Asociación de Vecinos San José admiten que hay cierta "inquietud" entre los vecinos. "Las personas mayores están preocupadas porque ha habido varios robos y ahora tienen miedo de que les pase algo", explican desde la entidad, que ya han solicitado una reunión con la presidenta de la junta de distrito, la concejala del Gobierno de la ciudad, Sara Fernández. "Queremos trasladarle el miedo que hay en el barrio durante las noches y tratar de buscar alguna solución, sobre todo en el entorno del parque, donde se juntan las pandillas por las noches", explican.

La asociación añade que también les han trasladado preocupación desde los colegios de la zona, ahora que los más pequeños salen de los centros de noche. "Cuando terminan las extraescolares ya se ha ido la luz y es una zona muy mal iluminada, por lo que lo primero que debería hacerse desde el ayuntamiento es sustituir las farolas", insisten.

"Peleas puntuales"

Pero es la Policía Nacional la que tiene los datos de todos los incidentes registrados, en San José y en el resto de Zaragoza, y aseguran que lo ocurrido corresponde a "peleas puntuales" que se dan cada fin de semana en este y otros barrios, aunque no todas sean de la gravedad de la de este pasado sábado. Se han dado cuatro o cinco peleas similares en el último mes, y "casi todas han estado relacionadas con la ingesta de alcohol" por parte de sus protagonistas.

"No existe un patrón que se repita en todos ellos", afirman desde la Policía Nacional, que hace una "llamada a la calma" porque a veces la percepción o sensaciones no se corresponden con los datos reales. Por ejemplo, cuando reciben una llamada de alerta se suele apuntar a grupos muy numerosos que luego son más reducidos, o a veces se indica que portan machetes o armas blancas que luego no llevan, o que son bandas latinas que actúan en la zona pero no es verdad, o se echa mano de bulos y prejuicios como los relacionados con la nacionalidad de los protagonistas del altercado, que luego no son ciertos. "Lo que nosotros sí estamos notando es el aumento de esa percepción de inseguridad ciudadana, siendo que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más seguras de España. Se suele magnificar la situación", apostillan.

Se exagera mucho con frecuencia, quizá por la preocupación provocada por la gravedad de hechos como los del pasado fin de semana o por la reiteración de este y otros hechos delictivos, pero ni siquiera se ha apreciado un repunte en el número de casos o llamadas de alerta. Entonces, ¿es una percepción irreal o es una amenaza latente que no está siendo tenida en cuenta? Para ello se tiene que echar mano de la comparación con otros distritos o con un histórico en el barrio que, al parecer, no desentona mucho con lo que ahora ocurre. Ni para bien ni para mal.