El precioso pueblo del Pirineo que sobrevivió a un grave incendio y ahora brilla por Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Muchas ciudades de España llevan semanas decoradas con luces, figuras gigantes y belenes mientras la ciudadanía espera con ganas el encendido navideño. Los pueblos, que van a multiplicar su población en las próximas semanas con el regreso de los fóraneos para ver a la familia, también quieren vivir el espíritu navideño y los ayuntamientos se han volcado en una programación para todo el mes de diciembre con una transformación por completo.

El Pirineo es la zona de Aragón donde el invierno más se asemeja a las tradicionales películas de Navidad con la nieve como principal protagonista. Un manto blanco que ya está presente en todo el norte de la provincia de Huesca a falta incluso de varios días para el comienzo del invierno meteorológico. Por ejemplo, las estaciones de esquí de Aramón ya cuentan las horas para la apertura de la temporada el próximo fin de semana.

Muchos pueblos pirenaicos también cambian por completo su paisaje urbano con la llegada de la navidad. Sallent de Gállego, Villanua, Biescas, Canfranc, Formigal, Jaca, Benasque van a ver cómo su población aumenta cada fin de semana con la llegada de esquiadores y gente con segundas residencias que quiere vivir la bonita experiencia invernal del Pirineo.

La Ciudadela de Jaca, este viernes, totalmente nevada. / SERVICIO ESPECIAL

El primer aluvión de visitantes se espera para el puente de la Constitución, que este año será solamente de tres días al caer el día 6 en sábado. Las reservas en los municipios pirenaicos se han multiplicado en los últimos días y se espera un lleno por completo para disfrutar de la naturaleza.

Uno de los pueblos más bonitos de todo el Pirineo también se transforma por Navidad, aunque lo hará de forma adelantada. Panticosa celebra por tercer año consecutivo en la plaza de la Iglesia su mercado navideño del 5 al 8 de diciembre. Un evento que ha sido un completo éxito en las últimas ediciones convirtiéndose en una tradición muy especial de vecinos y visitantes.

La localidad oscense, que espera estar a reventar por esas fechas ya con la estación de esquí funcionando a todo rendimiento, contará con artesanos, casita de Papá Noel, talleres infantiles, animación y otras sorpresas. Esta es la programación completa por días.

Programación del mercado navideño de Panticosa / AYUNTAMIENTO DE PANTICOSA

Qué ver en Panticosa

Panticosa es una de las localidades más interesantes del Pirineo aragonés. Cualquier visitante puede invertir una mañana paseando por sus callejuelas estrechas y bajar hasta el Puente Viejo después de haber observado todo su patrimonio monumental: la iglesia de la Asunción, Figura del esquiador, Ermita de San Salvador, Casa Lucas, Casa Tartalla, Casa Berdún o Fuentes de Panticosa. Aunque el turismo haya cambiado la arquitectura del pueblo oscense, todavía se mantienen buenos ejemplos de arquitectura tradicional con casas datadas en el siglo XIX.

Tal como recuerda el Ayuntamiento de Panticosa en su página web, la iglesia de la Asunción, que destaca por su señorial torre, ha sufrido dos graves incendios en su historia. El primero, en 1536 cuando ardieron 88 casas y la iglesia, y el segundo en 1978 cuando se destruyó por completo el retablo del altar mayor.

Iglesia de la Asunción de Panticosa / AYUNTAMIENTO DE PANTICOSA

Un pueblo que también merece una visita en verano cuando merece la pena subirse al tren Sarrio o hacer las pasarelas de Panticosa, un ejercicio no apto para personas con vértigo. Después de ver Panticosa, puedes continuar tu camino hasta el Balneario de Panticosa donde podrás pasear por el ibón o incluso adentrarte en el propio recinto termal.