Un problema cada vez más extendido: una de cada diez bajas laborales en Aragón ya son por salud mental

El auge de los problemas de salud mental abarca un amplio espectro de situaciones que, por motivos obvios, no escapan a los entornos laborales. Así lo demuestran los datos del último estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza, en colaboración con la MAZ y en base a las cifras de los últimos años recopilados por el sector mutualista tanto a nivel nacional como autonómico. En ese sentido, pese a que siete de cada diez bajas se deben a traumatismos o lesiones relacionadas con ello, se detecta un especial y preocupante crecimiento en los procesos vinculados a la salud mental, que ya rondan el 10%, con un crecimiento al alza entre año y año y con Aragón por encima de la media nacional.

El informe ha sido presentado este martes en la sede de la Cámara por el director general de la institución, José Miguel Sánchez; el director gerente de la MAZ, Guillermo de Vílchez; y por el economista y profesor de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Sanz, responsable de elaborar el estudio. Sánchez ha asegurado que el "absentismo laboral" es "uno de los dos grandes problemas a los que se enfrentan las empresas, junto a la falta de mano de obra" y ha incidido en que el objetivo de este último análisis "no es aportar un punto de vista económico, sino poniendo el foco en las personas".

"Es un fenómeno complejo incluso a nivel conceptual", ha detallado Sanz, que ha recalcado que el absensitmo "se ha duplicado en España y Aragón desde 2013". "Lo complicado aquí es que, para atajarlo, no vale copiar la receta de otra organización, porque las personas son diferentes", ha añadido el economista. Algunos de los datos principales que ha expuesto destacan que "entre el 85 y el 90%" de las bajas son por "contingencia común" (no relacionadas con el trabajo en sí), aunque las profesionales crecieron en la comunidad por encima de la media en 2023 y 2024. En cuanto a 2025, Sanz ha detallado que, hasta julio, "la tendencia era a la baja".

En términos globales, el estudio detalla que en 2024 "los procesos de abnsentismo por incpaacidad temporal supusieron, solo en Aragón, el equivalente a que 46.500 personas no acudieran a su puesto de trabajo". Es decir, no significa que hubiese ese número de bajas, sino que trasladado al terreno laboral, la suma de todos los procesos arroja ese resultado. Por ejemplo, a nivel nacional serían 1,6 millones de personas, pese a que los procesos rondaron los 9 millones.

De vuelta a la salud mental, De Vílchez, como gerente de la MAZ, ha recalcado que "casi se ha duplicado en los últimos cuatro años", hasta un 87% en el caso nacional y en cifras semejantes en el autonómico. El director de la mutua también ha apuntado al incremento de las "algias" (dolores), cercano al 40% en el último lustro. "Es un incremento importante, porque la población ha crecido de un 12% a un 15% en ese período", ha concluido al respecto.

Ayudas a las pymes

En cuanto a las propuestas para mitigar esta problemática, Sanz ha diferenciado entre las políticas públicas y privadas, aunque subrayando que "deben ir de la mano". En el primer caso, por ejemplo, ha llamado a "reducir las listas de espera", "reforzar la vinculación entre las causas de incapacidad y las condiciones de los puestos de trabajo" y a "replantear la cooperación entre la Seguridad Social y las empresas para financiar los costes por una incapacidad temporal". Respecto a la salud mental, inciden en que es necesario "incrementar los recursos personales y materiales".

En el ámbito empresarial, el economista de la Universidad de Zaragoza ha reflejado que debe "mejorarse la eficiencia en las políticas de gestión", afrontar el abstensimo de forma "transversal", impulsar la "cooperación" entre empresas y, por último, "aprovechar los servicios de las cámaras de comercio para favorecer dicha cooperación".

En este último aspecto, el director de la Cámara de Zaragoza, José Miguel Sánchez, ha explicado que este estudio es la primera fase de un proyecto al que seguirán programas y jornadas para, precisamente, atender las particularidades de Aragón, donde la mayoría de las empresas son pymes que no tienen la capacidad, en muchos casos, de tener figuras como la de un director de Recursos Humanos que acompañe a los trabajadores para que, siguiendo con el caso de la salud mental, estos procesos no vayan a más.