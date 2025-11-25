El restaurante Casa Rubén de Tella (Huesca) consigue su primera Estrella Michelin

Aragón suma una nueva estrella Michelin a su firmamento gastronómico. El restaurante Casa Rubén, ubicado en la localidad de Tella, en la provincia de Huesca, ha logrado hacerse con la preciada distinción durante la gran gala de la gastronomía española que se celebra este martes en Málaga.

La distinción revalida el tirón de la provincia altoaragonesa entre los fogones y premia un proyecto selecto que da servicio a ocho comensales. Al frente de los fogones están Rubén Coronas y Cristina Romero. En su cocina han evolucionado transformando un bar fundado en 1987 en el que triunfaban los bocadillos, las ensaladas y la carne a la brasa hasta dar con una fórmula de éxito basada en la modernidad sin perder el sabor de la tradición en un menú degustación con el nombre de Sueños.

Los inspectores de la firma francesa han destacado que el restaurante, aislado en pleno Pirineo aragonés, bajo una impresionante bóveda de piedra, "defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad".