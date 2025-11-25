Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante Casa Rubén de Tella (Huesca) consigue su primera Estrella Michelin

El establecimiento aragonés se ha hecho con la preciada distinción en la gran noche de la gastronomía española

El restaurante Casa Rubén, de Tella (Huesca), consigue su primera estrella Michelín.

El restaurante Casa Rubén, de Tella (Huesca), consigue su primera estrella Michelín.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Aragón suma una nueva estrella Michelin a su firmamento gastronómico. El restaurante Casa Rubén, ubicado en la localidad de Tella, en la provincia de Huesca, ha logrado hacerse con la preciada distinción durante la gran gala de la gastronomía española que se celebra este martes en Málaga.

La distinción revalida el tirón de la provincia altoaragonesa entre los fogones y premia un proyecto selecto que da servicio a ocho comensales. Al frente de los fogones están Rubén Coronas y Cristina Romero. En su cocina han evolucionado transformando un bar fundado en 1987 en el que triunfaban los bocadillos, las ensaladas y la carne a la brasa hasta dar con una fórmula de éxito basada en la modernidad sin perder el sabor de la tradición en un menú degustación con el nombre de Sueños.

Los inspectores de la firma francesa han destacado que el restaurante, aislado en pleno Pirineo aragonés, bajo una impresionante bóveda de piedra, "defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad".

TEMAS

Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja

Plan de choque contra la gripe: el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA repartirán 100.000 mascarillas desde este miércoles

La tercera edición de The Wave en Aragón ya tiene fecha: "No será solo un congreso"

El movimiento feminista exige en la calle voluntad política contra el machismo: "La violencia no es inevitable"

Alberto Feijóo acudirá al homenaje a Lambán en el Senado

'Volveremos' roza el récord en su edición 'black' a pocas horas de quedarse sin saldo

Aragón duplica el número de expedientes abiertos por acoso escolar durante el último año

