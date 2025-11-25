Así será el nuevo hospital de la MAZ en Zaragoza: 98 consultas médicas, adiós a las habitaciones triples y nuevos aparcamientos

La reforma integral del hospital de la MAZ en Zaragoza ya está lanzada y el pliego de condiciones detalla cómo quedará el futuro centro hospitalario ubicado en la margen izquierda del Ebro en Zaragoza. Cuando finalicen unas obras que deberían comenzar en mayo de 2026 y terminar, si no hay imprevistos, en marzo de 2029.

¿Cómo quedará distribuido por plantas el futuro hospital en 2029? "En planta baja se actuará en el bloque principal ubicando, en toda su longitud, una pieza consistente en: bloque quirúrgico, radiodiagnóstico de la imagen y urgencias, con el objetivo de mejorar el circuito de primera asistencia. De esta forma, la urgencia que exija intervención quirúrgica inmediata hará un recorrido mínimo entre el servicio de urgencias y el quirófano pasando por la prueba de diagnóstico de la imagen en caso de ser necesario", detallan los pliegos.

"Se potenciará la comunicación con planta primera mediante la ejecución de una nueva escalera y dos ascensores en comunicación directa con la planta baja", afirman los gestores de MAZ, que añaden que "en el resto de planta baja, a partir de la zona actual de rehabilitación situada en el cuerpo central de comunicación, no se prevé realizar ninguna actuación dejándolo pendiente para una futura fase".

En la planta primera "no se intervendrá totalmente como se pretende en el Plan Director, respetándose los espacios actuales de administración y gerencia situados en el ala oeste del hospital". "Tampoco se forjará el hueco actual del gimnasio, por lo que no se llegarán a ubicar las 98 consultas previstas, sino que por el momento se comenzará instalando aproximadamente 50, las cuales permitirán unificar los servicios principales consiguiendo mejorar así la gestión de los mismos", añaden los pliegos.

En el primer sótano "se actuará según las exigencias de traslado y reubicación que provoquen las reformas de las plantas superiores, aunque sí se acometerá ya una pequeña parte de la ampliación del garaje del sótano con el único objeto de servir de muelle de carga de los servicios". "La propuesta que presenta MAZ es una solución consensuada entre la Gerencia Médica del hospital, distintos servicios médicos que se ven afectados, servicios técnicos propios y diferentes profesionales relacionados con el sector, pero se entiende que durante la ejecución de las obras se pueden introducir modificaciones que mejoren o subsanen errores de la misma, si bien estas modificaciones no pueden alterar sus rasgos y propósitos generales ni condicionar el Plan director a futuro", exponen en el documento oficial.

Así, este primer contrato sale a concurso público con un presupuesto de ejecución material previsto para la Fase 1 de "8.868.839,33 euros, IVA no incluido, lo que supone un presupuesto de ejecución de contrata de 10.553.918,81euros, el cual fue actualizado en abril de 2023 respecto al proyecto original". "En el presupuesto de licitación no están incluidos los pagos de la Licencias Urbanísticas y Ambientales necesarias, las cuales asumirá MAZ. El resto de tasas y permisos necesarios correrán a cargo del adjudicatario", apostillan los responsables del centro.

"En la medida que la autorización otorgada por resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social limita el presupuesto para la ejecución de obras al importe indicado, impuestos excluidos, el citado importe operará como límite máximo disponible para la financiación de eventuales excesos de medición, precios contradictorios y/o modificaciones del contrato, no existiendo por tanto presupuesto disponible por encima del mismo. Se incluye en el presupuesto las adaptaciones, sectorizaciones, señalizaciones, desvíos provisionales de instalaciones, así como cualquier tipo de instalación provisional, necesarios dentro del propio recinto hospitalario para ejecutar las obras, independientemente de que aparezcan o no en el presupuesto del proyecto. No se incluyen en el presupuesto las obras de reforma del ala oeste de planta baja para el traslado provisional de los servicios de radiodiagnóstico y urgencias mientras se acometen las obras de esas futuras zonas", recalcan los pliegos de condiciones.

Cómo afectarán las obras al hospital

Respecto a los plazos de ejecución, el proyecto expone unos condicionantes para las obras que son relevantes, sobre todo en lo que afecta a la no interrupción del funcionamiento del centro hospitalario. "La ejecución de la obra debe afectar en la menor medida de lo posible a la actividad del hospital, por lo que este hecho marcará significativamente el desarrollo de la misma", expone el pliego.

Se recalca que "se considera imprescindible" para el funcionamiento del hospital "no interrumpir el servicio de cocina" y si es "totalmente necesario" hacerlo "el adjudicatario asumirá los costes derivados, siendo potestad de MAZ la contratación del servicio de catering necesario". También se exige "no interrumpir el servicio de Urgencias y que mantenga el número de espacios actuales, así como su comunicación directa con el servicio de radiodiagnóstico, que contará al menos con dos salas de radiología y sala de TAC". Y que se interrumpa "en la menor medida posible la actividad en el bloque quirúrgico", para lo que "MAZ dispone como máximo de los meses de julio y agosto, cuando la actividad quirúrgica disminuye, para poder derivarla a UCSI y permanecer con el bloque quirúrgico actual cerrado". "La organización de los trabajos que afecten al bloque formado por la zona de quirófanos de planta baja y la de esterilización en sótano deberá enfocarse para que solo se interrumpa la actividad quirúrgica ese periodo de dos meses", subraya el pliego.

Mientras, respecto a "las reubicaciones de las consultas de primera planta se realizarán según las directrices de MAZ dentro del propio hospital" y, por tanto, se "habilitará su planta cuarta para que sirva de zona provisional para los distintos servicios mientras se ejecutan en las plantas objeto de la reforma". "Las demoliciones de cada zona, salvo las que se realicen sobre la proyección del bloque quirúrgico actual, que afecta a distintas fases de la obra se podrán realizar en horario laboral habitual", añade. Y en caso de que las molestias propias de la obra afecten al desarrollo normal de la actividad "deberán realizarse en hora de 16.00 a 20.00 horas". "No obstante lo anterior, MAZ tendrá potestad en todo momento de variar los horarios de los trabajos si estos ocasionan molestias, ruidos o interrupciones que afectan a la actividad normal del centro hospitalario", recuerdan sus responsables.