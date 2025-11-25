La tercera edición de The Wave en Aragón ya tiene fecha: "No será solo un congreso"

La tercera edición del congreso tecnológico de The Wave ya tiene fecha. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este martes en Vive Tecnara, el evento central del clúster tecnológico de la comunidad, que la próxima entrega se celebrará del 14 al 16 de abril en Zaragoza, tras la Semana Santa. "No será slo un congreso, será un acontecimiento que está llamado a marcar la vida de los aragoneses, porque evidenciará que Aragón ocupa un papel protagonista en la transformación tecnológica global", ha expresado Vaquero en el evento, celebrado en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

En este sentido, la vicepresidenta ha puesto en valor las inversiones milmillonarias que está recibiendo la comunidad en los últimos dos años, la inmensa mayoría del sector tecnológico, y que ilustra “la energía de un territorio que sabe que el futuro no se espera: se construye con determinación, visión y ambición colectiva”.

El pistoletazo de salida de la nueva edición del congreso tecnológico se ha producido ya este martes con la primera emisión del vídeo promocional, que pone el foco en la innovación como elemento indispensable para la evolución del mundo y en algunos de los avances más significativos de la historia. “Esas mentes brillantes son las que también tenemos en Aragón y las que nos están permitiendo no mirar al mañana, sino diseñarlo con el convencimiento de que cada paso adelante es una oportunidad para forjar un nuevo horizonte compartido”, ha incidido.

Cabe recordar que la segunda edición, celebrada el pasado mes de abril, reunió a 15.000 asistentes y se convirtió en el acto más multitudinario celebrado en la historia del Palacio de Congresos, un hito especialmente significativo para un espacio nacido en la Expo 2008. “The Wave es también un sentimiento compartido que hemos construido entre todos”, ha destacado Vaquero, subrayando "la dimensión social y la energía generada durante la cita".

A su juicio, The Wave se consolidó como "el evento tecnológico más importante jamás celebrado en nuestra comunidad y también como uno de los más reconocibles del país". Desde la DGA recalcan que la convocatoria no solo marcó un récord de asistencia continuada, sino que también situó a Aragón en el radar internacional. “Hemos demostrado que la innovación hecha desde nuestra comunidad es capaz de proyectarse al mundo”, ha afirmado.

Además, el evento volvió a destacar por su capacidad para despertar vocaciones tecnológicas, impulsar el talento emergente y abrir nuevas oportunidades para startups y emprendedores. Más de cien personas participaron en el hackathon, enfrentándose a retos de formación y capacidades que reforzaron la apuesta por un ecosistema innovador y dinámico.