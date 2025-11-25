Violencia machista en Aragón: 131 mujeres viven fuera de sus casas por haber sufrido amenazas

Con motivo del día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se ha lanzado en Aragón una campaña de sensibilización con el lema Motivos para volver a sonreír. Una visión optimista que pretende poner el foco en los recursos de atención que se han puesto en marcha en la comunidad en los últimos años. Sin embargo, los datos de las usuarias de los servicios públicos siguen mostrando una realidad terrible en la que más de 130 mujeres tienen que vivir fuera de sus casas para evitar ser agredidas.

La conmemoración de este 25N pretende hacer especial incidencia en los llamados Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS), inaugurados en los últimos meses en Huesca, Zaragoza y Teruel. En ellos se han atendido a 214 mujeres y menores. Ahí se refleja que ante los casos de agresión solo un 54,2% acaba tramitando una denuncia, un paso fundamental según recuerdan las autoridades para activar los servicios de protección. También se reseña que un 15,4% de las víctimas son del entorno rural y un 84,5% del urbano.

En los últimos once meses también se ha reforzado el teléfono gratuito de información y ayuda 900 504 405 que en este periodo ha atendido 2.834 llamadas por violencia contra la mujer, un número ligeramente superior al de los años anteriores, en los que se atendieron más de 2.600 cada año. La duración media de las llamadas ha sido de nueve minutos y 25 segundos.

Entre los avances en la red de servicios de atención a las víctimas que podrían dar motivos para sonreír se incluirá el próximo año, si se cumplen las previsiones, una nueva unidad de la Policía Local de Zaragoza tras la entrada de la ciudad al dispositivo Viogén que permite compartir información entre los diferentes cuerpos de seguridad para mejorar la respuesta en caso de atenciones.

Listado de feminicidios

Más allá de los lemas, los números son tozudos, y este año se ha tenido que sumar una víctima aragonesa al listado de feminicidios que en toda España, entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2025 alcanzaba las 1.323 muertes. El número de huérfanos en la comunidad en este periodo es de trece, cinco de ellos en Huesca y ocho en Zaragoza.

Un dato concreto de la magnitud está en las más de 2.500 mujeres que en Aragón están incluidas en el sistema de protección a las víctimas de violencia machista Viogén. De ellas 241 tienen un riesgo medio y quince están en una situación de riesgo alto. Con todo, la comunidad no registra en este momento ninguna situación extrema, una modalidad de protección en la que se encuentran 18 mujeres en toda España.

Pese a no registrar ninguna mujer en el nivel más alto de protección, 131 mujeres se han visto obligadas a dejar su hogar para poder escapar del miedo, la angustia y la incertidumbre que suponen enfrentarse al agresor en la vida cotidiana. Una situación tremendamente compleja a la que también se han visto abocados cien menores.

Los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados garantizan, además de una separación física del entorno de la víctima, el acompañamiento que sea necesario mientras dura el alojamiento transitorio y la atención con equipos interdisciplinares que garantizan a las familias tanto apoyo emocional como psicológico.

El centro de emergencia de Zaragoza, en el que se han visto obligadas a buscar refugio 53 mujeres y 30 menores, es el centro con más ocupación de la comunidad, seguido del mismo recurso en Huesca y las casas de acogida municipales o dependientes de entidades sociales.

Pulseras electrónicas

También para evitar la cercanía de sus agresores hay en la comunidad 268 mujeres que disponen del dispositivo de alarma Atempro y 144 que están dentro de los sistemas de seguimiento activo por medios telemáticos, esto es, aquel que utiliza pulseras electrónicas para vigilar a los agresores y proteger a las víctimas. De ellas, 77 están en la provincia de Zaragoza y 63 en la de Huesca.

La gran herramienta para tratar de canalizar todos estos recursos con ayudas a la mujer en la comunidad está en el Instituto Aragonés de la Mujer que a lo largo de esta semana y el próximo mes ha organizado diferentes iniciativas de formación y divulgación. “Queremos que las mujeres que sufren violencia sepan que no están solas, que hay un lugar al que acudir, donde la ayuda es real, confidencial y cercana”, ha destacado su directora, María Antoñanzas.

En su seno se encuentran servicios como el de Educación Familiar que hasta septiembre ha atendido a 129 mujeres y a 37 menores, hijos de víctimas, o el servicio de Atención y asesoría psicológica. Los profesionales de este departamento han atendido a 2.501 mujeres, de las que 1.548 son víctimas de violencia por parte de sus parejas a los que hay que añadir 379 menores, entre las que se encuentran 42 niñas víctimas directas de las agresiones machistas.

El acto central en la conmemoración de este día internacional será la jornada del próximo jueves bajo el título Sumando voces. Será un encuentro de profesionales de la atención a mujeres víctimas de violencia, en la que participarán personas expertas en violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual digital de administraciones, universidades, entidades sociales, fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad, con posibilidad tanto de asistencia presencial como de seguimiento por internet.