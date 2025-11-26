Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde del pueblo más rico es el que menos cobra de Aragón

El 75% de los regidores en la comunidad ejerce su labor sin cobrar un sueldo y en su gran mayoría solo facturan por gastos de representación y dietas

El alcalde de Villanueva de Gállego es el que menos cobra con dedicación exclusiva.

El alcalde de Villanueva de Gállego es el que menos cobra con dedicación exclusiva. / El Periódico de Aragón

David Chic

David Chic

Zaragoza

La gran mayoría de los alcaldes aragoneses no tiene una remuneración por desempeñar su trabajo. El 75% de los regidores ejerce su labor sin cobrar un sueldo, aunque de entre los 184 que perciben una cuantía por la representación de los vecinos en su gran mayoría percibe unas cantidades simbólicas por debajo de los 5.000 euros anuales, generalmente para cubrir gastos y dietas de viaje.

Los alcaldes aragoneses que menos ingresos han recibido de sus municipios son los de Foradada del Toscar (Ribagorza), Vierlas (Tarazona y el Moncayo), Santaliestra y San Quílez (Ribagorza) y Litago (Tarazona). Desde el consistorio de Foradada confirman que el ingreso registrado de 122 euros en un año ha sido por los viajes realizados.

Otro rango de ingresos tiene que ver con las subvenciones provinciales. Es el caso del alcalde de Villafeliche, Agustín Calvo, que percibe anualmente 4.440 dentro del plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), una fórmula que permiten financiar la dedicación parcial de los regidores. "Estos ingresos no salen del presupuesto municipal y permiten que no sea necesario pasar dietas ni otro tipo de gastos", precisa. Al menos 55 municipios zaragozanos se suman a esta posibilidad.

Según el sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de retribuciones de alcaldes, hay 30 alcaldes en Aragón que tienen un régimen de dedicación exclusiva. Estos son Benasque, Biescas, Fraga, Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena, Andorra, Ainzón, Alagón, Alfajarín, La Almunia de Doña Godina, Brea de Aragón, El Burgo de Ebro, Caspe, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Gallur, La Joyosa, María de Huerva, La Muela, Pina de Ebro, Pinseque, Quinto, Ricla, San Mateo de Gállego, Sobradiel, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Zaragoza.

Noticias relacionadas y más

De estos, el alcalde que menos sueldo recibe es el regidor de Villanueva de Gállego, Gerardo Lope, que percibe 7.408 euros anuales. Un poco por encima está el alcalde de Sariñena, Francisco Vilellas, con 9.535 euros. Y superando los 10.000 euros anuales, aunque en la parte baja de la lista se encuentran el alcalde de Pinseque, José Ignacion Andrés, con unos ingresos de 15.026 euros y la de Ainzón, Paula Cruz, con 20.300.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
  2. Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
  3. El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
  4. Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
  5. La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
  6. Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
  7. Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
  8. Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan

La Navidad llega a Los Porches del Audiorama con una propuesta para toda la familia: "Un compromiso con la cultura y el comercio local"

La Navidad llega a Los Porches del Audiorama con una propuesta para toda la familia: "Un compromiso con la cultura y el comercio local"

Aragón aprueba más de 500 plazas para profesores y la convocatoria se publicará en un plazo de tres años

Aragón aprueba más de 500 plazas para profesores y la convocatoria se publicará en un plazo de tres años

La empresa Casiopea Green Gas invertirá 17,2 millones en una planta de producción de gas renovable en Calamocha

La empresa Casiopea Green Gas invertirá 17,2 millones en una planta de producción de gas renovable en Calamocha

El alcalde del pueblo más rico es el que menos cobra de Aragón

El alcalde del pueblo más rico es el que menos cobra de Aragón

Puerto Venecia se anticipa a Zaragoza con el encendido de las luces de Navidad: estas son las novedades

Puerto Venecia se anticipa a Zaragoza con el encendido de las luces de Navidad: estas son las novedades

Fundación Rey Ardid y Eboca presentan una colección de vasos que visibiliza la labor social de la entidad

Tres aragonesas, entre las ganadoras de los Premios WONNOW a las mejores alumnas de grados STEM de España

Tres aragonesas, entre las ganadoras de los Premios WONNOW a las mejores alumnas de grados STEM de España

Los proyectos de universidades privadas en Aragón tendrán que empezar "desde cero" su tramitación

Los proyectos de universidades privadas en Aragón tendrán que empezar "desde cero" su tramitación
Tracking Pixel Contents