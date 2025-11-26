El alcalde del pueblo más rico es el que menos cobra de Aragón

La gran mayoría de los alcaldes aragoneses no tiene una remuneración por desempeñar su trabajo. El 75% de los regidores ejerce su labor sin cobrar un sueldo, aunque de entre los 184 que perciben una cuantía por la representación de los vecinos en su gran mayoría percibe unas cantidades simbólicas por debajo de los 5.000 euros anuales, generalmente para cubrir gastos y dietas de viaje.

Los alcaldes aragoneses que menos ingresos han recibido de sus municipios son los de Foradada del Toscar (Ribagorza), Vierlas (Tarazona y el Moncayo), Santaliestra y San Quílez (Ribagorza) y Litago (Tarazona). Desde el consistorio de Foradada confirman que el ingreso registrado de 122 euros en un año ha sido por los viajes realizados.

Otro rango de ingresos tiene que ver con las subvenciones provinciales. Es el caso del alcalde de Villafeliche, Agustín Calvo, que percibe anualmente 4.440 dentro del plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), una fórmula que permiten financiar la dedicación parcial de los regidores. "Estos ingresos no salen del presupuesto municipal y permiten que no sea necesario pasar dietas ni otro tipo de gastos", precisa. Al menos 55 municipios zaragozanos se suman a esta posibilidad.

Según el sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de retribuciones de alcaldes, hay 30 alcaldes en Aragón que tienen un régimen de dedicación exclusiva. Estos son Benasque, Biescas, Fraga, Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena, Andorra, Ainzón, Alagón, Alfajarín, La Almunia de Doña Godina, Brea de Aragón, El Burgo de Ebro, Caspe, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Gallur, La Joyosa, María de Huerva, La Muela, Pina de Ebro, Pinseque, Quinto, Ricla, San Mateo de Gállego, Sobradiel, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Zaragoza.

De estos, el alcalde que menos sueldo recibe es el regidor de Villanueva de Gállego, Gerardo Lope, que percibe 7.408 euros anuales. Un poco por encima está el alcalde de Sariñena, Francisco Vilellas, con 9.535 euros. Y superando los 10.000 euros anuales, aunque en la parte baja de la lista se encuentran el alcalde de Pinseque, José Ignacion Andrés, con unos ingresos de 15.026 euros y la de Ainzón, Paula Cruz, con 20.300.